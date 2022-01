Opinión Un año de realidades María Vázquez Más artículos de este autor Por viernes 07 de enero de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El año 2022, en lo que a nuestra ciudad se refiere, se abre el lunes con el debate y aprobación inicial del Presupuesto municipal, el mayor de la última década. Más de 218 millones de euros para dar continuidad a la gran cantidad de proyectos de transformación de la ciudad que se van a materializar en los próximos meses, resultado de una planificación concebida desde comienzos de la Corporación y en la que se ha trabajado además durante los meses más duros de la pandemia. Un protagonismo especial en las actuaciones por acometer ya desde principios de año lo tendrá el Casco Histórico, con obras fundamentales en el Paraje de la Hoya o San Cristóbal, abrazando las actuaciones que se seguirán para la Alcazaba, a las que se unirá la conclusión de las obras de la Plaza de la Administración Vieja y el interior de la Casa Consistorial y se sumarán las del entorno del Hospital Provincial. Veremos también obras en La Goleta, en Magistral Domínguez, calle Cruces y Blas Infante; en El Zapillo y en El Alquián, en el entorno del parque de Los Pinos o la Plaza de la Iglesia; y en Costacabana, con más vivienda de protección y el nuevo complejo deportivo que modernizará las instalaciones de Jairán. Comenzará a edificarse el Museo de la Vega, podrá visitarse la musealización del Mesón Gitano y entrarán en uso el nuevo centro de la mujer en Los Molinos y el edificio inclusivo ALMA. En este 2022 seguiremos apostando por una ciudad verde y más sostenible, con nuevos espacios y entornos urbanos remodelados (Plaza Masnou, Orbaneja, Cantares, Cepero…), nuevas zonas infantiles y calistenia (Vega de Acá), además de seguir potenciando la promoción turística, la mejora de playas y la actividad y dotación cultural y deportiva. Miraremos a Europa, a través de los fondos Next Generation y de iniciativas como CAMINA (una ruta cultural que unirá el antiguo cine Katiuska, en Pescadería-La Chanca con el Mesón Gitano, en el Centro Histórico, y el Museo Doña Pakyta, en el centro) y EDUSI ‘Almería, ciudad abierta, con varios proyectos en marcha. Y seguiremos con especial interés el desarrollo de obras que, aunque no ejecuta directamente el Ayuntamiento, sí tenemos mucho que decir, como la prolongación del Paseo Marítimo, la segunda fase del soterramiento, el Puerto Ciudad o la conclusión de la Estación antigua de Ferrocarril y su posterior uso. Porque somos una ciudad que mira hacia la recuperación y hacia el futuro con optimismo y, sobre todo, con realidades. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería 60 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)