Deportes Mercapinturas es plata en el Máster Jóvenes Mazagón de bádminton viernes 12 de marzo de 2021 , 19:16h La almeriense Macarena Fernández, en sub-15, ha sido la deportista que ha subido al podio en la celebración de un nuevo evento deportivo



Las alegrías no se detienen en lo que respecta al deporte almeriense. Cada vez llegan más medallas a los clubes y escuelas deportivas municipales que representan a la ciudad en las distintas competiciones fuera de la provincia. Es el caso del club Mercapinturas, de bádminton, que pertenece a la red de escuelas deportivas municipales del Patronato Municipal de Deportes y ha vuelto a brillar.



Recientemente, se celebró en el municipio de Mazagón el Máster de 7 estrellas Sub-15 y Sub-19, al que acudieron dos volantistas almerienses para disputar la categoría Sub-15.



Durante la disputa del evento, Macarena Fernández representó la vía femenina del club indálico. Recogió la medalla de plata tras disputar una final en la que se enfrentó a la máxima favorita, Rocío Martín, jugadora del CAEDT y del CB Benalmádena. Con el oro por decidirse, la balanza estuvo muy igualada y con 19 iguales se terminó decantando por la jugadora del equipo malagueño y Rocío Martín se llevó el oro con un definitivo 21-19. Macarena Fernández realizó un gran máster y se lo puso muy complicado a la cabeza de serie número 1.



En la parte masculina Javier Basilio fue el representante del Mercapinturas Almería. El deportista pasó a octavos de final, donde se vio las caras con el malagueño Alejandro Bejar, que le superó en dos juegos (21-14/21-17). Pero finalmente se quedó con unos octavos de final que le sirven para ir cogiendo experiencia.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado "el trabajo que realiza la joven volantista durante cada partido, también la labor de todos los deportistas que componen el Club Mercapinturas porque continúan promocionando el bádminton y dejando en buen lugar a la ciudad de Almería".

