El Puerto de Almería pierde 1 millón de pasajeros en los 12 meses de covid-19

viernes 12 de marzo de 2021 , 19:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Autoridad Portuaria ha acelerado en este año inversiones en obras y proyectos que contribuirán a mejorar y a incrementar servicios