Microcréditos rápidos, una gran solución ante pequeños imprevistos

Si te resulta difícil llegar a fin de mes o si pretendes irte de vacaiones pero andas justito, quédate con nosotros, En el post de hoy traemos información que te interesa. Te hablaremos de los minicréditos online rápido, te explicaremos en qué consisten y cuáles son los requisitos que se necesitan para por ejemplo, pedir 500 euros a plazos, ¡Acompáñanos y te lo contaremos todo! ¿Qué es un préstamo online rápido? Los préstamos o créditos rápidos online, son créditos gestionados a través del ciberespacio en los que apenas necesitan documentación para su tramitación y cuya contestación es prácticamente inmediata. En este tipo de préstamos se entrega el dinero de una vez, para cubrir una necesidad en concreto. Normalmente, su devolución más los intereses que se aplican sobre el total del dinero prestado, debe efectuarse en un corto plazo de tiempo y en un único pago. ¿Qué es mejor, un préstamo online rápido o un microcrédito online rápido? La diferencia entre un microcrédito y un préstamo rápido, viene marcada básicamente por las circunstancias que rodean la necesidad de solicitarlos y en consecuencia, por la cantidad que se requiere. Así pues, para aquellos casos en los que solo se precisan cuantías pequeñas del orden de los 200 o 400 euros, lo más adecuado es solicitar un minicrédito o un microcrédito. Sin embargo, para todas aquellas eventualidades que requieren de una cantidad más elevada para su solución, lo más aconsejable es tramitar un préstamo rápido. ¿Cuáles son los principales beneficios de los créditos rápidos? La principal ventaja de los créditos rápidos son la rapidez e inmediatez de gestión y de obtención del dinero que ofrecen , normalmente toda la tramitación estará zanjada en un plazo no superior a las 48 horas. Es por este motivo, que resultan un recurso ideal para hacer frente a gastos inesperados en un corto período de tiempo.

Asimismo, otro aspecto muy favorable a destacar es que no precisa justificar el destino del dinero que pretendes que te concedan.

Por otra parte, se pueden contratar a través de Internet o por teléfono, sin desplazamientos y desde cualquier rinconcito del planeta. ¡Total disponibilidad geográfica!

Siguiendo la línea anterior, destacaremos la comodidad que supone poderlos solicitar desde donde y cuando quieras, solo necesitarás un dispositivo y una buena conexión a internet.

Respecto a la flexibilidad horaria. Al ser en línea, es posible enviar la solicitud las 24 horas los 365 días del año (366 si son bisiestos). Requisitos para su obtención Con solo estas cuatro condiciones podrás lograrlo: 1.- El solicitante deberá tener cumplidos como mínimo los 20 años. 2.- Igualmente, es aconsejable que demuestre unos ingresos mínimos mensuales recurrentes. 3.- Asimismo, deberá ser titular de una cuenta bancaria en España, así como de una tarjeta de débito. 4.-También, se necesita un número de teléfono móvil propio que quedará registrado con tu DNI y nombre en el sistema del prestamista. En cuanto al plazo de devolución... Por aquello de que no es oro todo lo que reluce, te diremos que la mayoría de la financieras, obligan a devolver el total prácticamente en una única cuota y en un corto espacio de tiempo, especialmente si son créditos de poca cuantía. No obstante, existen empresas prestamistas como Bondora, en las que se puede devolver el dinero en cómodas cuotas mensuales. Cómo funciona Bondora Solicitar un microcrédito en Bondora es tan extremadamente sencillo que podrás efectuarlo desde cualquier dispositivo ¡Así de fácil! Para que vayas tomando nota te adelantamos los dos pasos a seguir: 1.- Para empezar deberás rellenar un formulario, pero no te preocupes, solo te ocupará unos minutos el poder cumplimentarlo. 2.- Una vez aprobado, solo te restará esperar a que lo ingresen en tu cuenta bancaria. ¿Pero cuál es la diferencia entre Bondora y cualquier otra entidad financiera? Aparte de su excepcional rapidez, su tasa de interés es mucho más baja que la que facilitan otros créditos tradicionales. Igualmente, podrás pedir la cantidad exacta que necesites, ni más ni menos. Y además, el dinero puedes devolverlo en cómodos plazos mensuales, tal y como ya te adelantábamos en párrafos anteriores. ¡Y por si fuera poco! En caso de no poderlo devolver temporalmente, es posible ampliar el plazo de devolución, solicitando la ampliación de la fecha de vencimiento para minimizar en lo posible el importe de las cuotas mensuales. Otra alternativa consiste en modificar la fecha de pago Como puedes observar después de lo hasta aquí escrito, son muchos los motivos para pedir un préstamo en Bondora. Por ello, si deseas ampliar la información desde aqui te invitamos a visitar su página web. ¡Estarán encantados de atenderte!

