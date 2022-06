Opinión Post 19J: Primera aproximación Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 20 de junio de 2022 , 08:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Sin lugar a dudas el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía da para mucho, tanto sobre el camino recorrido para alcanzar estos resultados, como para intuir qué pasará a partid de ahora en distintos ámbitos, pero una primera aproximación deja claro que solo ha habido un ganador, y no es otro que Juanma Moreno y el Partido Popular. Resultaba difícil creer aquellas encuestas que apuntaban la posibilidad de alcanzar un resultado tal cual ha sido, es decir, una mayoría absoluta del PP, una derrota histórica del PSOE, un estancamiento de Vox, y una izquierda reducida a la mínima expresión. Era difícil imaginarlo, pero ha sido así. Obviamente este resultado no es consecuencia de una única circunstancia, sino la confluencia de varias, y algunas de ellas las veníamos advirtiendo a lo largo de la campaña, principalmente aquellas que afectan al PSOE y a Vox. Tanto los socialistas como la ultraderecha se han equivocado de mensaje, e incluso de candidatos. Y de hecho, parte del problema de Vox ha sido comprarle al PSOE los datos averiados. Juan Espadas, y en Almería su representante Juan Antonio Lorenzo, han hecho una campaña pensando que los almerienses no tenemos memoria, que no recordamos sus promesas incumplidas, o sus promesas cumplidas a regañadientes con décadas de retraso. Se han limitado a la crítica sin aportar proyectos ilusionantes, y claro, no han logrado ilusionar. Poner como ejemplo de ineficacia del PP la Autovía del Mármol o la Casa del Mar es mentar la soga en casa del ahorcado, y cabe preguntarse quién fue el lince que tuvo la ocurrencia, como hablar de listas de espera en la sanidad o dependencia… o hablar de despidos de docentes y sanitarios… o incluso, poner como inaceptable que Andalucía sea la segunda comunidad que menos dinero destina a Sanidad, cuando ahora se invierte más que nunca (como en Educación) y además ha escalado desde la última posición, que es donde la dejó el PSOE. Lo de Vox merece capítulo aparte. Su candidata, Macarena Olona, ha dejado claro por qué la Ley exige ser vecino de Andalucía para ser candidato, y no es otra cosa que empaparse de nuestra realidad y nuestra identidad, y ella ha creído que con ponerse un clavel y un mantón, ya era andaluza: pues no. Vox ha hecho una campaña pensando que Andalucía es Castilla o Madrid, y no, no lo es. El primer detalle fue poner una candidata de fuera sin explicar el motivo, lo segundo tener un desconocimiento absoluto de Andalucía, y hasta de la propia Junta de Andalucía como administración. Han hablado de temas que no interesan a casi nadie, como la inmigración y la inseguridad, haciéndolo por ejemplo, en municipios como El Ejido, donde todos los que les escuchaban tienen invernaderos con inmigrantes trabajando… gente a la que les está diciendo en su cara “tú eres el culpable de la invasión migratoria, tú eres el culpable del multiculturalismo, tú eres el culpable de la delincuencia”… muy sensato para luego pedirles el voto no es. Su desconocimiento les ha llevado a pedir la eliminación de “chiringuitos” en la Junta otra vez, pero tras la pregunta de Juan Marín, que se ha quedado sin escaño, de cuales son, Olona no supo qué responder, como cuando ella dijo que se habían destruido 700 empresas y él replico que se habían constituido 1.800… Vox nos tomó por tontos, creyó que podían venir con un mensaje paternalista y que los andaluces les votaría, por España, pero desconocen que nuestro escudo pone también por Andalucía, y por la Humanidad. Tiempo habrá de seguir abundando en el resultado electoral, origen y consecuencias, pero hasta aquí esta primera aproximación sobre los dos grandes derrotados. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 791 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)