Mil alumnos de Almería en el programa Ciencia y Tecnología en Femenino en el PITA

La cuarta edición de este programa para reducir la brecha de género en los estudios STEM se ha desarrollado desde octubre a través de nueve jornadas donde han intervenido científicas y tecnólogas de empresas del parque Por cuarto año consecutivo, el Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA ha organizado el programa Ciencia y Tecnología en Femenino que se ha llevado a cabo en 19 parques miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). En total, alrededor de mil alumnos de doce centros de la provincia han asistido a una de las nueve jornadas que se han realizado y que han contado con la intervención de científicas y tecnólogas de empresas del parque. El programa, dirigido a estudiantes de 1º a 3º de la ESO, ha contado con talleres prácticos, visita a la exposición 'Mujeres que cambiaron y cambian el mundo', la participación en un concurso nacional y la entrega las guías ilustradas con ejemplos de salidas profesionales de estudios STEM '¿Qué quiero ser de mayor?' y '¿Qué son las tecnologías disruptivas?'. El proyecto también ha animado a todos los estudiantes a participar en el concurso "Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible" enviando los planteamientos que los parques científicos y tecnológicos pueden realizar para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las científicas y tecnólogas han tenido la oportunidad de compartir presencialmente sus experiencias con los alumnos. En esta edición han participado Alba Pérez de Tecnova; Margarita Martínez de Hispatec; Ana García de Seed4i; Francisca del Valle de Kyndryl; Lola Navarro de Ingenia Solar Energy; Ainoa Morillas y Silvia Villaró de la Universidad de Almería; Ana Arresse, María José Robles, Ana Isabel Romera y Mari Carmen Amado de Viewnext; Andrea Martínez de Vilmorin; y Alicia Cañadas de PITA. En cuanto a los talleres se han impartido por parte de Remedios Fernández, sobre tecnologías disruptivas; Juan Francisco Sanjuan, Pilar Martínez y Marcos Lupión, ingenieros de la UAL sobre programación y control de actividades en las 'smarthomes'; María del Mar Castilla y Ángeles Hoyo, ambas ingenieras de la UAL sobre robótica y su impacto en los retos sociales; y Francisco Ureña y Antonio Sánchez sobre blockchain.

