El PSOE critica que la Diputación renuncie a una ayuda de 330.000 euros para la formación de desempleados

martes 28 de diciembre de 2021 , 15:35h

El equipo de Gobierno se escuda en la pandemia y el Grupo Socialista cuestiona que no se buscaran alternativas para poder impartir el programa

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha criticado la decisión del presidente de la institución provincial de renunciar a impartir un programa de empleo y formación para desempleados para el cual había recibido una subvención de más de 330.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. En el pleno celebrado este martes, el portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha cuestionado que el equipo de Gobierno explorara todas las alternativas para poder impartir este programa, antes de decidirse por devolver la subvención.

En el decreto firmado a principios de diciembre por el presidente de la Diputación para renunciar a este programa, se hacía referencia a la pandemia de covid como motivo para que el curso no pudiera celebrarse en las dependencias de la Residencia Asistida, que eran las previstas inicialmente. Ante esta información, el portavoz socialista ha cuestionado si no se valoró la posibilidad de realizar esta formación en otras dependencias o no se barajaron protocolos para poder garantizar la seguridad de los alumnos. Juan Antonio Lorenzo ha mostrado su decepción, ya que “una provincia como la de Almería, con más de 57.000 parados, necesitaba esta formación”.

Esta decisión del equipo de Gobierno contrasta con que, a día de hoy, todavía no se hayan activado en la Diputación protocolos específicos para proteger a los trabajadores de la institución de la sexta ola de covid, como ha podido corroborar el portavoz socialista, tras preguntar en el pleno por esta cuestión.

Junto a estas dos cuestiones, en el turno de ruegos y preguntas Juan Antonio Lorenzo también ha pedido al equipo de Gobierno de la Diputación que, a la hora de interpretar la reciente ley de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, lo haga de la manera “más favorable posible” para los trabajadores de la Diputación. También ha pedido al PP que agilice las transferencias a los ayuntamientos de los pagos correspondientes a la ayuda a la dependencia.

El PSOE ha incidido en este pleno en la necesidad de que la Diputación auxilie a los ayuntamientos, también ante otras cuestiones como el encarecimiento de los materiales de obra, que está poniendo en peligro la realización de las obras incluidas en el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

El encargado de defender esta cuestión ha sido el diputado provincial Antonio Gutiérrez, quien ha lamentado que la Diputación esté dejando solos a los ayuntamientos ante el encarecimiento de estos materiales, cuyo precio se ha encarecido en los últimos meses en torno al 22%.

Gutiérrez ha recordado que, en este programa, el Gobierno asume el coste en personal, mientras que la Junta de Andalucía y la Diputación se reparten el coste de los materiales, en una proporción del 75 y el 25%, respectivamente. Por ello, el Grupo Socialista ha defendido una moción, en la que se instaba a ambas administraciones a asumir los sobrecostes.

Gutiérrez ha explicado que son los ayuntamientos los que, sin corresponderles, están haciendo frente a estos gastos extraordinarios, con tal de ver las obras finalizadas, una situación que ha calificado de “injusta”. La moción socialista no ha podido salir adelante, por los votos en contra de los diputados del PP.

El Partido Popular también ha rechazado la enmienda presentada por el PSOE al Plan Normativo de la Diputación para 2022, con la que pretendía, entre otras cosas, que la institución provincial se dotara de un reglamento para la mesa general de negociación, un reglamento para la radio de la Diputación y una regulación de las comisiones de investigación.

La diputada socialista Carmen Aguilar ha recordado que la propuesta del Grupo Socialista recogía las demandas de los ayuntamientos, de los sindicatos y de los empleados de la Diputación y se ha mostrado sorprendida por el desinterés mostrado por el equipo de Gobierno ante una propuesta que únicamente pretendía “aportar y mejorar el funcionamiento de la institución”.