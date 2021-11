Capital ‘Miradas Adolescentes’ cumple diez años de concienciación contra la violencia de género martes 23 de noviembre de 2021 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Cervantes ha recibido la tradicional gala de entrega de premios de una iniciativa que se ha consolidado como un ejemplo de formación El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, junto con el Instituto Andaluz de la Juventud, han culminado hoy con la entrega de premios en el Teatro Cervantes, una nueva edición del Concurso Municipal Audiovisual ‘Miradas Adolescentes’, en el marco de Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que refuerza así su lado más social. Un año muy especial porque, además de conmemorar su décimo aniversario, este certamen añade a su nombre el de Antonio Galindo, profesor de La Salle creador de esta iniciativa, fallecido recientemente. Su objetivo era el de fomentar el conocimiento de la problemática de la Violencia de Género en los diferentes sectores sociales, considerando de especial importancia el potenciar en los escolares almerienses los valores del respeto entre géneros y los efectos que la violencia machista genera no solo en la pareja sino en los hijos, en la familia y en la sociedad en general. Ese espíritu sigue más vigente que nunca, como ha quedado reflejado en la pasión y el compromiso que el alumnado transmite al participar en esta iniciativa, con la implicación de 16 centros educativos y cerca de 400 alumnos, y que hoy ha desarrollado su gala de entrega de premios con la presencia del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Rosa Maldonado, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y numerosos concejales municipales que han respaldado esta iniciativa que ahora coordina Alejandro Galindo, hijo del inolvidable profesor de La Salle. El alcalde ha querido dirigirse al alumnado presente en el Teatro Cervantes y les ha agradecido su implicación asegurando que “estos cortos, los premiados y todos los que han participado, son la imagen del futuro de la Almería que quiero, porque una de las claves de esa Almería mejor para todos es la erradicación de la violencia de género. Una sociedad libre de violencia, de acoso, de maltrato y de humillación es una sociedad más justa y, por lo tanto, mejor para todos”. Y les ha animado asegurando que “vosotros sois la generación que va a acabar con la violencia de género en España”. También ha tenido palabras para recordar al motor de esta iniciativa, “nuestro amigo Antonio Galindo, cuyo nombre pasa a formar parte de este certamen, y cuyo impulso ha sido clave para transformar la creatividad de los jóvenes almerienses en una herramienta eficaz para proyectar el modelo de sociedad en la que quieren crecer y en la que desarrollar sus proyectos de vida”. La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha felicitado durante la entrega de los premios al Ayuntamiento de Almería por mantener durante nueve ediciones este concurso, así como a sus participantes. "Es vital que nuestros jóvenes aprendan a detectar y prevenir la violencia de género en todas sus expresiones porque en pleno siglo XXI y con todo lo que ha avanzado nuestra sociedad no podemos seguir permitiendo asesinatos machistas", ha manifestado Maldonado Aguilera. Asimismo, ha animado a los asistentes a conocer los recursos que les ofrece el IAJ para mejorar su formación y su empleabilidad, apoyarles como emprendedores y facilitar su participación en la sociedad, como los cursos de Formación Profesional para el Empleo, las ayudas Innovactiva 6000, el Carné Joven o los programas de intercambio europeo. El 'Concurso audiovisual contra la violencia de género ‘Miradas Adolescentes Antonio Galindo' ha sido apoyado con 6.624 euros por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través del Instituto Andaluz de la Juventud en el marco de la línea de ayudas a entidades locales para la realización de proyectos en materia de juventud, dentro del ámbito de igualdad, diversidad, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. Entrega de premios y actividades formativas ‘Miradas Adolescentes – Antonio Galindo’ nació para reflejar la importancia de la concienciación en Violencia de género a través de los cortometrajes, aportando una visión joven, moderna y que a lo menores les resulta atractiva. Es su forma de comunicación actualmente y el vídeo forma parte de su forma de expresión. Por ello, se utiliza esta herramienta para poder denunciar desde una perspectiva juvenil su visión contra esta lacra social. Para ello, cada año se realizan talleres para formar a los jóvenes en materia de imagen y sonido así como en materia de violencia de género. Este año se han intervenido en una quince de institutos y colegios (CEIP Freinet, CEIP Madre de la Luz, IES Bahía de Almería, IES Nicolás Salmerón, IES Al-Ándalus, IES Alhadra, IES Azcona, La Salle Chocillas, La Salle Virgen del Mar, María Inmaculada, Stella Maris) con la participación de 390 alumnos en las distintas actividades. En total se han presentado 38 cortometrajes que han supuesto la implicación directa de 157 alumnos y 23 profesores. Divididos por edades, el premio en la primera categoría ha sido para el cortometraje ‘Libre’, de La Salle Chocillas. Un trabajo en el que han participado las profesoras Patricia Mayoral y Sandra Aparisi y los alumnos Daniel Ruiz Padilla, Adrián Mejía Martínez y José Saavedra Quirós. El galardón en la segunda categoría ha sido para el cortometraje 'Lo cuento yo porque ella no pudo', de La Salle Virgen del Mar, de las alumnas Lucía Ferre, Irene Rodríguez Hernández, Manuela Salvador Calderón y Almudena Álvarez Justicia, que contaron con la guía de su profesora Gloria Aguilar. También ha habido un premio de categoría especial que ha recaído en el título 'Ponte al día', del IES Al-Ándalus, de los alumnos Mario Sola, Cristina Ucles, Juan Segura, Alejandro Guerrero, Yolanda Maldonado, Antonio Adamuz, Jose Manuel Herrada, Zayra Lorente, Nicoleta Florentina, Desire Rodriguez, Alejandro Carranza, Angel García, Cristian Cerdan, Jose Luis García, Hugo Navas y Mario Sola, con la coordinación de los profesores Victoria Guijo, Juan Borras, Mari Carmen Muñoz y María Prados.

