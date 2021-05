Capital Misa estacional en honor al patrón San Indalecio domingo 16 de mayo de 2021 , 09:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha participado, junto a miembros de la Corporación municipal, en la procesión de la reliquia del fundador de la iglesia almeriense y mártir por el claustro de la Catedral





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido en la Catedral de la Encarnación a la tradicional misa estacional en honor a San Indalecio, patrón de la ciudad de Almería. Una celebración presidida por el obispo de la diócesis, Adolfo González Montes, y en la que han participado, entre otros las concejalas del Equipo de Gobierno Ana Martínez Labella y María del Mar García Lorca, además de los ediles de Ciudadanos Miguel Cazorla y Rafael Burgos, y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca.



Como cada 15 de mayo, Almería celebra a su patrón, San Indalecio, fundador de la iglesia de Almería y mártir, ha recordado el obispo durante la homilía que ha precedido a la procesión que, con la reliquia del santo, se ha celebrado, un año más, por el claustro d ella Catedral.



Entre los asistentes, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches, y hermanos mayores de diferentes hermandades de Almería, además de una veintena de fieles.



El alcalde, como acostumbra, ha deseado a los almerienses un feliz día del patrón de la ciudad a través de sus redes sociales.

