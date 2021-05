Capital Más de un centenar de niños y niñas participan en el Día de las Familias domingo 16 de mayo de 2021 , 09:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha asistido esta mañana en la Plaza de las Velas al taller de percusión en familia y ha presidido la posterior entrega de premios



El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Familia, Igualdad y Participación, ha organizado este sábado y a lo largo de toda la semana varios talleres para el celebrar el Día Internacional de las Familias. Unas actividades que han tenido su colofón esta mañana en la Plaza de la Velas con un taller de percusión en familia y la decoración de una lona sobre la familia, que será expuesta en la fachada del área.. En total, más de un centenar de participantes de 21 barrios de la capital y de 53 centros educativos.



Acompañada por el coordinador del proyecto de la infancia y la adolescencia, el profesor y arquitecto Alejandro Galindo Durán, y otros miembros de la corporación municipal, la concejala de Familia, Paola Laynez, que ha asistido esta mañana a los talleres y después ha presidido la entrega de premios, ha destacado “la gran participación” que han tenido las actividades “lo que nos anima a seguir promoviendo iniciativas similares”. Laynez ha explicado que estos talleres, con motivo del Día de las Familias, “nos ayudan a crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos y a conocer su visión, escuchar sus demandas y ofrecerles un espacio donde reflexionar”.



La concejala delegada del área ha agradecido tanto al coordinador del proyecto de la infancia como a las personas encargadas de impartir las actividades su “entrega”, “fundamental para que todo haya salido tan bien”. También ha felicitado a todos los participantes y, en especial, a los ganadores, a los que se les ha entregado una placa y también material escolar.





Ganadores

Los ganadores del Concurso de Dibujo han sido Cynthia Amram Martín, Laura Pintos Ruiz y Ana Sáez Martínez, en categoría infantil; y Araceli Fernández Heredia, Valentina Emilia Arguello Chubasko y Sofía Nastoiascha, en juvenil.



En el Concurso de Narrativa, los premiados han resultado ser José Francisco Pérez Gómez, Paula Clavero Ortega y Leonardo Montes Cerroni, en categoría infantil; y Natalia Delgado Rodríguez, María Gómiz Marín y Sofía Uribe Casado, en juvenil.



Todos ellos pertenecen a los siguientes centros educativos: María Inmaculada, Agave, Nuestra Señora del Milagro, IES Bahía de Almería, CEIP Torremar, IES Maestro Padilla, Stella Maris, Compañía de María, CEIP Madre de la Luz y La Salle Virgen del Mar.

