El alcalde participa en el acto ‘Un mar de firmas por Gabriel’

domingo 16 de mayo de 2021 , 09:37h

El Ayuntamiento ha organizado en ‘La Ballena’ una recogida de firmas para apoyar un marco legal que prohíba el uso y el beneficio lucrativo de imágenes de víctimas de actos violentos, en especial de niños







El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el acto de recogida de firmas que este sábado 15 de mayo ha organizado el Ayuntamiento de Almería en apoyo a la iniciativa impulsada por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ‘El Pescaíto’, bajo la denominación ‘Un mar de firmas por Gabriel’. El objetivo no es otro que solicitar una ley que proteja los derechos de los menores, aún después de su muerte.



Durante siete horas, de 11 a 14.30 horas y de 16 a 19.30 horas, se solicita a los almerienses que apoyen con su firma un marco normativo que salvaguarde el derecho al honor y memoria de las personas fallecidas y sus familiares. El objetivo es impulsar, desde la iniciativa ciudadana, una ley que proteja a las víctimas de actos violentos, y en especial a los menores de edad del abuso que se realiza con la explotación de su imagen con fines publicitarios sensacionalistas o particulares.



En este sentido, tanto Patricia Ramírez como el padre de Gabriel, Ángel Cruz, han recordado que esta acción “no es solo para Gabriel, sino para ayudar a todos los niños y sus familias”, para que no tengan pasar por lo que ellos han pasado.



Junto al alcalde, se han acercado a la carpa instalada por Protección Civil los concejales del Equipo de Gobierno y también de otros grupos con representación municipal. Fernández-Pacheco ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Almería a la hora de impulsar esta ley de protección al menor, incluso después de su fallecimiento, cuando se acaban de cumplir algo más de tres años del asesinato del pequeño. En esta línea, no sólo ha organizado la recogida presencial de firmas en la zona de ‘La Ballena’, sino que ha enviado una carta a los alcaldes de capital de provincia de España “para que el mensaje no se quede únicamente en Almería”.



En la misiva se explica la propuesta y se les pide que hagan de sus ayuntamientos centrales de recogida de firmas. Por lo pronto, han sido ya varios los municipios que han mostrado su interés por sumarse a la iniciativa.





Llegar al mayor número posible de personas

Asimismo, el Ayuntamiento de Almería cuenta desde hace varias semanas con hojas de recogida de firmas en todas y cada una de sus instalaciones (desde el Registro central a las oficinas periféricas, pasando por bibliotecas e instalaciones deportivas), de modo que cualquier ciudadano que lo desee puede acercarse a firmar para lograr una ley más amplia de protección de los derechos de los menores. Igualmente, cualquier asociación o colectivo que lo desee puede descargarse el PDF para la recogida de firmas en el perfil de Facebook @MareaDeBuenaGente. En estos casos, el Ayuntamiento también se hace cargo de su posterior recogida y envío para que la propuesta cristalice y provoque la redacción de la ley y su posterior aprobación.