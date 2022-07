Provincia Mitma contrata la redacción del proyecto de mejora del enlace de Vícar en la A-7 domingo 24 de julio de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado por 663.172,86 euros, un contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de “Mejora de la funcionalidad del enlace de Vícar en la autovía del Mediterráneo A-7, PP.KK. 424 a 428” en el término municipal de Vícar (Almería). El objeto de la actuación es, la mejora de la funcionalidad y accesibilidad del enlace de Vícar, para lo que se ha previsto la ejecución de un nuevo semienlace en el P.K. 426, la remodelación del actual enlace de Vícar en el P.K. 424 para su transformación en semienlace y la ejecución de vías colectoras o laterales de sentido único que conecten ambos semienlaces. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

