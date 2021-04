Capital Moda J. González, Joyería Vela y Samuel Peluqueros premiados por sus escaparates de Semana Santa lunes 12 de abril de 2021 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez entrega los dulces premios en la Confitería La Dulce Alianza, Pastelería Guada y Repostería Mónica





El dulce recuerdo de la Semana Santa de Almería se ha puesto en valor en la entrega de premios del Concurso de Escaparates, organizado por el Área de Promoción de la Ciudad. Roscos, papaviejos, torrijas, pestiños y leche frita, entre otros dulces del imaginario colectivo de Cuaresma, han sido los premios recibidos por los tres comercios ganadores, obsequiados por Confitería La Dulce Alianza, Pastelería Guada y Repostería Mónica. “Queríamos promocionar la Semana Santa, a la vez que favorecer la visita de almerienses a los comercios y resaltar nuestra gastronomía a través de las pastelerías de Almería”, explica el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, que se ha desplazado este fin de semana a los tres establecimientos para entregar los premios a los ganadores: Moda J. González, en la Puerta de Purchena, Joyería Vela, en la calle Murcia, y Samuel Peluqueros, en el barrio de la Plaza de Toros.



La primera visita ha sido a La Dulce Alianza el pasado sábado, “una pastelería que es mítica en Almería, y entregamos el premio a J González, también muy reconocido en el mundo de la moda”, explica el concejal. Carlos Cano Sánchez, gerente de la confitería, asegura que “es un placer colaborar en esta iniciativa destinada a incentivar los negocios locales”. En las bandejas entregadas había leche frita, roscos de manzana, buñuelos, torrijas… y los hornazos típicos de Almería”. Respecto a las ventas, Carlos Cano confiesa que “la verdad es que ha ido bien, no es lo mismo que antes de la pandemia, pero no nos podemos quejar”. El ganador, Juan Elías González, administrador de Moda J. González, explica su escaparate: “había dos pasos de Semana Santa, penitentes, un traje de mantilla y otros elementos de la Semana Santa. Quiero dar las gracias a quienes han colaborado: la Hermandad del Silencio, Gema, de Congresur, Rio Prieto y la familia de Manolo Ortega”.



La segunda parada ha desplazado al concejal de Promoción de la Ciudad al barrio de La Cañada para visitar la Cafetería-Pastelería Guada. “Estamos entregando otro premio en una pastelería muy conocida dentro y fuera del barrio, con productos caseros, y lo entregamos a la Joyería Vela, un establecimiento también de muchos años en la calle Murcia, de gente muy trabajadora y luchadora”. Guadalupe López Úbeda explica “la gente nos demanda los dulces de Semana Santa durante todo el año, y aquí hemos querido ofrecer una representación. Destacan los papaviejos de Almería, una receta de antaño y que hacemos con calabaza ecológica, pestiños de miel, roscos de Semana Santa, leche frita y nuestros roscos de Almería, que hemos registrado, y están rellenos de cabello de ángel, y es algo autóctono de Almería”. Guada ha querido agradecer al Área de Promoción la iniciativa que “fomenta la participación y los premios también los dan comerciantes”. Y ha querido compartirlo con todo su equipo. María Teresa Vela, de la Joyería Verla, explica que “el escaparate lo montó mi hijo, y han colaborado las Hermandades de la Estrella y Rosario del Mar, y llevaba diferentes elementos de costalero de las dos hermandades, así como las medallas de hermano”.



Ya el domingo, Carlos Sánchez ha estado en Repostería Mónica, en el barrio de Torrecárdenas. “Entregamos el tercero de los premios en otra pastelería referente de la ciudad, Mónica, también conocida como Peña Milhojas, y en este caso el ganador es Samuel con su peluquería. La idea es seguir con estas propuestas para dinamizar comercialmente la ciudad, y generar sinergias entre los diferentes sectores comerciales”. Mónica Ruiz, la dueña, afirma que “la leche frita es nuestra estrella, y el premio también incluye pestiños bañados con miel, rocos y flores, los cuatro productos que más vendemos en Semana Santa. La iniciativa me ha encantado”.



Samuel López, cuya peluquería se encuentra en la calle Don Juan de Austria, 2, en el barrio de la Plaza de Toros, recuerda el escaparate ganador: “Dos pinturas la Macarena y un nazareno y otros elementos de Semana Santa. La iniciativa está muy bien y animo a otros comercios a participar”.



El concurso de escaparates y sus premios ha sido una dulce manera de poner en valor la Semana Santa y fomentar algunos de sus valores, como es el trabajo de las hermandades, el comercio y la gastronomía de Cuaresma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

