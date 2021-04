11 películas desde este jueves en el Cineclub Almería

lunes 12 de abril de 2021 , 20:04h

El Teatro Apolo volverá a recibir 9 proyecciones con lo mejor del cine independiente actual, mientras que la sección Acercamientos estará dedicada a dos películas de Luis García Berlanga





La temporada de primavera del Cineclub Almería arrancará este jueves, 15 de abril, en el Teatro Apolo, con la película francesa ‘Solo Las Bestias’. La cita es a las 19.30 horas y es el inicio de dos meses de proyecciones con lo mejor del cine independiente y en versión original, que se prolongará hasta el próximo 10 de junio. Por el camino, nueve películas actuales y otras dos pertenecientes a la sección ‘Acercamientos’, que tras Wong Kar-Wai en el pasado invierno, estará protagonizada por Luis García Berlanga. Todo ello gracias al trabajo conjunto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y La Factoría Almería, que cuenta además con sus propios colaboradores.



El concejal responsable del Área, Diego Cruz, asegura que “Cineclub Almería ha contado siempre con un público muy fiel y, como tal, también ha sabido adaptarse a las necesidades que ha ido marcando la situación sanitaria en cuanto a aforos y horarios. Para nosotros es un placer que el cine independiente, que lleva la firma de calidad de nuestro Cineclub Almería con una solida trayectoria, siga dentro de la Cultura Segura y de la programación de temporada del Área”.



El director de La Factoría, David del Pino, recordaba en hace unas semanas, cuando se presentó la temporada de invierno que “no podemos dejar caer la actividad. Nuestra obligación en gran medida es ofrecer lo mejor que podamos y mantener la actividad en este nivel alto. Nuestro público es el mejor que puede haber. A lo largo de tantos años, tenemos un público muy formado, súper respetuoso con todas las medidas. Que las personas sepan que es una actividad de máxima seguridad y que pueden disfrutar del cine con total tranquilidad”.



Ya está activada la venta online para las películas de este mes de abril en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, La Chica de Ayer y la asociación Amigos de la Alcazaba.



El jueves, ‘Solo Las Bestias’

‘Solo Las Bestias’ es una película francesa dirigida por Dominik Moll y protagonizada por Denis Menochet, Valeria Bruni Tedeschi, Laure Calamy, Nadie Tereszkiewicz y Damien Bonnard. Se trata de un drama con la siguiente sinopsis: Una mujer desaparece. Después de una tormenta de nieve, su coche es descubierto en una carretera en dirección a un pueblo remoto. Mientras que la policía no sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas parecen estar ligadas a la desaparición. Y cada una de estas personas tiene su propio secreto que ocultar.



La película estuvo nominada a mejor actriz secundaria (Calamy) y mejor guión adaptado en los premios César y obtuvo el premio del público y al de mejor actriz (Tereszkiewicz) en el Festival Internacional de Tokio.











Estas son las películas del ciclo de primavera:



Jueves, 15 de abril – Solo Las Bestias. Francia.



Jueves, 22 de abril – El Agente Topo. Chile.



Viernes, 30 de abril – La Gomera. Rumania.



Jueves, 6 de mayo – Otra Ronda. Dinamarca.



Jueves, 13 de mayo – La Última Primavera. España.



Jueves, 20 de mayo – The Father. Reino Unido.



Viernes, 28 de mayo – Crock of Gold- Reino Unido.



Jueves, 3 de junio – Una Joven Prometedora. Reino Unido.



Lunes, 7 de junio – Plácido (Sección Acercamientos. Berlanga)



Martes, 8 de junio – El Verdugo (Sección Acercamientos. Berlanga)



Jueves, 10 de junio – Zero. España.