Modesto González: 'Las infraestructuras de Almería son su prioridad'

El Coordinador Nacional de Andalucía X Sí, Modesto González, aborda en esta entrevista la situación de su partido, de la coalición andalucista ante unas elecciones autonómicas, y aporta su visión sobre el "andalucismo" de otras formaciones políticas El Coordinador Nacional de Andalucía X Sí, Modesto González, confirma que "habrá papeleta andalucista en Almería" en las próximas elecciones autonómicas, y que la coalición Andaluces Levantaos presentada en nuestra provincia, sigue en pie, si bien los otros dos grupos políticos que la habían impulsado probablemente se caerán de la misma, según explica en esta entrevista con Noticias de Almería. El líder andalucista detalla los problemas que tiene una provincia como la nuestra, y se muestra convencido de que una voz andalucista, una voz que solo obedezca a los intereses locales, será la solución. Menciona el caso del AVE, que no es solo problema almerienses sino que también padece Granada, pero también habla de otros sectores productivos como la agricultura, para la que defiende una mayor proyección mediante la modernización industrial de la producción. También está la pesca y el sector del mármol, pero en todos los casos, el principal problema son las infraestructuras de comunicaciones, segura. González llama la atención sobre la regresión que supone el avance de Vox, pero apunta como máximo responsable de ello al PSOE. Para el previsible candidato de la coalición Andaluces Levantaos, Andalucía debe lograr su reconocimiento como sujeto político propio y diferenciado, que es algo que solo puede hacerse desde el andalucismo real, si bien no ve negativo que otras formaciones como el PP. o el PSOE, o Ciudadanos se pongan la etiqueta de "andalucistas" porque eso supone reconocer el valor del andalucismo, su existencia como concepto político, más allá de las características que le de cada cual.

