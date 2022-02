Opinión Mordiéndome la lengua Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 02 de febrero de 2022 , 08:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Me preguntaba una lectora el motivo por el que llevo varias semanas sin publicar ningún artículo de opinión, y reconozco que mi respuesta fue un poco críptica, ya que contesté que “me sangra la lengua”, así que voy a intentar explicarlo de otro modo. Uno, que no es político sino periodista, debe intentar ser algo ecuánime a la hora de opinar, aunque la opinión sea, por su propia naturaleza subjetiva, pero debe fundamentarse en hechos, en datos, y huir de dar palos siempre al mismo saco. Eso es lo que hacen los políticos, atizar al otro sin el más mínimo pudor, como si la ciudadanía tuviese memoria de pez. En estos días hemos visto al Gobierno PSOE-UP responder a una pregunta de Podemos que no es de su competencia descontaminar Palomares, y lo dice el mismo PSOE que desde la oposición exigía al Gobierno del PP que lo asumiera. Hemos visto al PSOE acusar a la Junta de Andalucía de dejar morir el Centro Andaluz de la Fotografía con sede en Almería capital. Se da la circunstancia que entre quienes posan en la puerta del mismo hay un parlamentario que fue consejero del Gobierno socialista que le destinó 73.000 euros en su último presupuesto, mientras que ahora con el PP y Ciudadanos, éste supera los 105.000 euros. También hemos visto al PSOE denunciar el estado en que la Junta de Andalucía tiene el Parque del Boticario, y reclamar que lo asuma el Ayuntamiento de la capital, argumentando que esa cesión no se hizo antes por enfrentamiento institucional. Ese mismo PSOE es el que calló durante los años en que ese parque se fue deteriorando hasta el extremo bajo gobiernos socialistas. Ni una queja en todos estos años, ni una… y ahora es urgente. Les hemos visto denunciar que la Autovía del Almanzora está sin terminar, y lo dicen quienes la comenzaron hace 30 años… sí tres décadas, con parones eternos y engaños constantes. Y ahora, en tres años, tenía que estar acabada del todo. Lo mismo pasa con la sanidad y la educación, que los parlamentarios socialistas acusan al Gobierno andaluz de anunciar muchos y hacer poco, y eso lo dicen quienes tienen el triste récord de haber sido la autonomía que menos invertía en ambas cosas de todo el Estado, lo dicen quienes anunciaron durante años y años el hospital materno-infantil y el de Roquetas de Mar, y uno está acabado y en el otro están comenzando las obras; y lo mismo pasa con las infraestructuras educativas, con centenares de intervenciones grandes y pequeñas, ampliaciones, remodelaciones, e incluso inicio de obras en Almerimar. Pero si hacen falta más datos, la patronal de construcctores y promotores hace públicos sus datos sobre obra pública en Almería en 2021, y es la Junta de Andalucía quien más licitó, seguido de las entidades locales (ayuntamientos y Diputación) y muy lejos, las inversiones del Estado, el gobernado por el PSOE, y eso a pesar de tener el macroproyecto del tren de alta velocidad entre manos. Pues ni por esas. Hemos visto que un alcalde socialista ha sido citado a juicio oral, y por supuesto, no piensa dimitir, pero en cambio, los socialistas reclaman la dimisión de un diputado por su imputación, y de un vicepresidente llamado como testigo en una investigación, y además, de quien les nombró para el cargo. Dice el PSOE que los andaluces se mueren en la lista de espera de Dependencia, y claro, la lista de personas con derecho reconocido y pendiente de recibir una prestación adecuada a su situación ha pasado de las 75.097 contabilizadas en la lista de espera a 31 de diciembre de 2018 con gobierno socialista, a las 38.325 de finales de 2021. El 85% de esa reducción se debe a que las personas han pasado a ser nuevas beneficiarias. Y esto, solo en estos días. Es imposible que el PP haya hecho todo bien en los tres años que lleva gobernando en Andalucía, pero hace demasiado poco tiempo que el PSOE está en la oposición y mantiene una estrategia como si llevase cuatro décadas en ella, por lo que todo se le viene en contra sin remedio. Estar en la oposición no es sencillo, y desde luego, hay que trabajar mucho más de lo que lo está haciendo el PSOE. Por lo menos el de Almería. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 769 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)