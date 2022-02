Capital La EMAT incorpora a su web un asistente personalizado para captar visitantes miércoles 02 de febrero de 2022 , 08:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La herramienta ‘chatbot’ facilitará la planificación de viajes y está cofinanciada por la Junta de Andalucía El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha incorporado un ‘chatbot’ a la web www.turismodealmeria.org para captar visitantes y facilitar la planificación de viajes y la estancia en la ciudad. Se trata de una herramienta que aportará información de interés para los usuarios que quieran conocer la capital y está cofinanciada por el Consistorio y la Junta de Andalucía, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. El asistente, que está cofin ha sido presentado por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, y el delegado territorial de Turismo, Vicente García. De este modo, la EMAT da un paso más en su apuesta por la digitalización y la puesta en marcha de herramientas para ofrecer una experiencia personalizada. Carlos Sánchez ha puesto en valor la colaboración de la Junta para poner en marcha una herramienta “útil, accesible y muy intuitiva que también nos va a ayudar a recabar información sobre tendencias y preferencias de los turistas”. En este sentido, ha señalado que el ‘chatbot’ está disponible en español, inglés, francés y alemán y “va a agilizar los tiempos de respuesta de los operadores turísticos, además de aportar información sobre playas, gastronomía, alojamientos, visitas y un largo etcétera”. Por su parte, Manuel Muñoz ha indicado acciones que “nos permiten, a través de la digitalización, un mayor conocimiento para aquellos turistas que vengan a nuestro territorio. El turista cada vez necesita más información selectiva, clara y concisa ya que cada vez tenemos más sobreinformación”. También ha subrayado que “esta colaboración con el Ayuntamiento de Almería es de ejemplo y sin duda un gran hito, es uno de los planes en los cuales la ciudad ha cumplido al pie de la letra en lo que se le ha demandado”. La herramienta está dirigida a personas que quieren visitar la ciudad con el fin de apoyar la configuración del viaje, así como a quienes ya se encuentran en Almería y quieren conocer posibles planes, sugerencias y alternativas de ocio. En un solo click ofrecerá toda la información sobre gastronomía, museos, eventos y un amplio abanico de posibilidades. El ‘chatbot’ es accesible desde ordenador, tablet y dispositivos móviles con el fin de alcanzar a un mayor público potencial. Aunque inicialmente se puede utilizar desde la web, desde el 14 de febrero también estará disponible desde Whatsapp a través del 610275594, lo que permitirá establecer una comunicación directa con el asistente inteligente. Inteligencia artificial La inteligencia artificial es la gran aliada en el funcionamiento de esta herramienta. Para aprovechar todo su potencial, el sistema contiene una serie de respuestas automatizadas a preguntas frecuentes, lo cual permite que el usuario pueda ver satisfecha su petición en apenas unos segundos. No obstante, en caso de que la pregunta no esté contemplada, el asistente ofrecerá la posibilidad de contactar directamente con un operador de la Oficina Municipal de Turismo o enviar un correo electrónico con la sugerencia. En cualquier caso, todas las preguntas quedarán registradas en una base de datos, de modo que se irán incorporando progresivamente a la herramienta para mejorar. En cuanto al funcionamiento, basta con pulsar sobre el icono que aparece en la parte inferior derecha de la web y elegir un idioma. El asistente requerirá el nombre del usuario y a continuación planteará opciones de planificación, qué hacer o sugerencia. El usuario elegirá una de las opciones y obtendrá una respuesta detallada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

