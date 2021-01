Moreno anuncia la "licitación inmediata" del Hospital de Roquetas

jueves 28 de enero de 2021 , 15:47h

El presidente de la Junta de Andalucía también se ha referido a la situación de la pandemia en Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a la pandemia de la Covid-19 y ha insistido en el que el principal objetivo de su Gobierno es el de combatirla, evitando la pérdida de vidas y poder recuperar la normalidad lo antes posible.



Así, ha aseverado que Almería está asumiendo en los últimos días una de las tasas de contagios más altas de nuestra comunidad, ante lo que ha vuelto a pedir prudencia y responsabilidad a todos.



En cuanto al retraso de la llegada de las vacunas, le ha pedido al Gobierno de la Nación que dedique todas sus energías y presencia en Bruselas para intentar recuperarlas porque "si seguimos a este ritmo de vacunación, no vamos a cumplir con el objetivo de inmunizar al 70% de la población y tendremos unas circunstancias sanitarias, económicas y sociales muy adversas".



"Me pongo a disposición del Gobierno para colaborar y cooperar para presionar y hacer fuerza para que las vacunas lleguen a nuestro país antes posible", ha sentenciado.



Moreno ha hecho alusión a los profesionales sanitarios de los que ha alabado su trabajo, dedicación y generosidad para hacer frente a la pandemia, a la vez que ha indicado que el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo sin precedentes en inversiones sanitarias.



A este respecto, ha anunciado que se va a descongestionar el Hospital de Torrecárdenas y el de la Comarca con el nuevo Hospital de Roquetas de Mar y es que, según ha explicado, ya se están cumpliendo los trámites para comenzar la ejecución del proyecto. "He dado instrucciones para la licitación de las obras del Hospital de Roquetas de Mar de manera inmediata. Si todo va bien tendremos fecha de licitación antes de que acabe febrero y antes de que acabe esta legislatura este hospital será una realidad en beneficio de los ciudadanos", ha concluido.