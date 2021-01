Moreno reclama desde Almería mejor trato en la PAC

jueves 28 de enero de 2021 , 15:55h

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que atienda la voz unánime de las organizaciones y cooperativas agrarias que han mostrado su rechazo a la Política Agraria Común decretada al considerarla lesiva para nuestra tierra y un importante perjuicio para agricultores y ganaderos, siendo el sector agroalimentario crucial en la economía andaluza y clave para la recuperación y reconstrucción de nuestra comunidad.



Moreno ha asegurado que trabajará de forma decidida para que ese decreto sea retirado porque, según ha dicho, "si sale adelante estaremos ante un atropello a los intereses de los andaluces y de los hombres y mujeres del campo y de la ganadería".



En este sentido, ha subrayado que desde Andalucía se han hecho numerosas alegaciones, aunque ninguna de ellas ha sido tenida en cuenta, por lo que ha calificado de inconcebible y de error no tener en consideración la propuesta de la comunidad autónoma líder en el sector agroalimentario. "No tener en cuenta a Andalucía es no tener en cuenta al campo de España ni a los intereses de nuestro país", ha apostillado.



Moreno ha destacado el enorme esfuerzo que este sector ha realizado durante estos meses demostrando ser un valor seguro tal y como ha quedado acreditado durante el confinamiento con la subida de las exportaciones, lo que ha permitido abastecer de productos a toda Europa.



Así, ha señalado que el Gobierno andaluz ha sido desde el primer momento sensible y también proactivo con este sector que ha sabido dar lo mejor de sí mismo en estos tiempos tan complicados, lo que ha quedado patente en la diligencia con la que se ha aprobado la ayuda de 31 millones destinados a los sectores más afectados y que se ha resuelto y pagado en menos de tres meses. Unas ayudas que han recibido casi 7.300 solicitudes de agricultores y ganaderos y más de 300 pymes.



Juanma Moreno ha visitado las instalaciones de la cooperativa hortofrutícola Murgiverde.

También se ha referido a la línea de subvención de 126 millones para la modernización, transformación e innovación de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, cuyas ayudas se publicaron a finales de agosto y se han resuelto en cuatro meses. "Todas las ayudas son cruciales para mantener un liderazgo que no tenemos que perder en mercados internacionales porque ello supone ofrecer la mayor calidad posible. Esa calidad es la que hace que los productos andaluces estén en los mercados y en los restaurantes más selectos. Sólo con el trabajo bien hecho y con garantía podemos competir en el mercado", ha añadido.



El presidente de la Junta de Andalucía, que ha visitado la empresa Murgiverde en El Ejido acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha matizado que el 56,2% de las peticiones proceden de la provincia de Almería, concentrándose en este municipio hasta el 60% del total de empresas de este sector y siendo éste el que ha recibido más ayudas con un total de trece empresas beneficiadas por un importe global de 47 millones de euros.



En este punto, ha resaltado el peso específico de Murgiverde que ha sido una a las que se ha destinado un volumen de subvención más elevado con un montante de 5,9 millones de euros, al mismo tiempo que ha afirmado que esta empresa es una de las mayores productoras hortofrutícolas de Andalucía y de España por lo que la ha definido como ejemplo de emprendimiento y transformación radical del campo andaluz.



"La historia de Murgiverde es un libro abierto que ilustra la grandísima evolución del campo andaluz. De un campo tradicional a un agro competitivo y modernizado donde la investigación y la innovación no son un impulso, sino la clave del éxito para mejorar y ser más competitivos", ha añadido.