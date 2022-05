Opinión Moreno Bonilla, puro bulo Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 26 de mayo de 2022 , 12:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Queda mucha campaña por delante y mucho por seguir escuchando. Lo peor es el ‘mantra’ nuestro de cada día de Moreno Bonilla; discursos vacíos que basa, para colmo, en datos falsos que disfraza martilleantes argumentos con los que arremete una y otra vez. El Observatorio Económico de Andalucía daba a conocer hace una semana sus últimos datos que contradicen el ‘milagro’ andaluz que pregona el PP y muestra, a las claras, que la comunidad está ahora económicamente peor que desde la llegada de las derechas a la Junta. Y es que Moreno Bonilla, aparte de mal gestor de lo público, es puro bulo. Todos recordamos su ‘mantra’ de la bajada masiva de impuestos que prometieron y vuelven a prometer resultando un claro ejemplo de un producto de la ‘factoría’ San Telmo made in Bendodo, que es experto en vender humo y en confundir a la sociedad. Pero la gente ya lo sabe. Sólo hay que preguntar por la calle y buscar a gente que verdaderamente haya percibido una bajada de impuestos. Salvo quienes hayan heredado por encima de un millón de euros, no hay nadie que se haya beneficiado de la bajada fantasma de impuestos del PP. Este es un solo un ejemplo de los cientos que existen que corroboran que el milagro andaluz anida sólo en la cabeza del presidente del PP andaluz. Desde que gobierna Moreno Bonilla, Andalucía ha perdido 11 puntos de renta por habitante respecto a Europa y, por primera vez, baja del 60%. Desde que Moreno Bonilla es presidente, la cifra de parados es superior a cuando llegó y no ha cumplido –ni por asumo- aquella promesa de la creación de 600.000 puestos de trabajo, aparte de que su ‘revolución fiscal sólo ha afectado al 0,1% de los andaluces, lo más ricos. Luego está el aumento de las listas de espera en dependencia, para recibir atención especializada o para ser intervenidos quirúrgicamente, sin contar con las dificultades que aún existen para que nuestro médico o médica de cabecera nos atienda lo antes posible. Desde que Moreno Bonilla es presidente andaluz, nuestras exportaciones han bajado a la tercera posición –siempre hemos sido los primeros- y es la primera vez en la historia en que la industria ha caído del 10% del PIB, el paro se sitúa en el 20% y el juvenil roza el 50%. Es necesario desmontar los bulos y mantras del PP porque los andaluces nos jugamos mucho este 19J. Está en juego nuestro futuro y nuestra capacidad para seguir creciendo como lo veníamos haciendo hasta que las derechas llegaron a la Junta. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 252 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)