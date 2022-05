Sucesos Ampliar Un dron entre el material intervenido a cuatro traficantes detenidos en la operación Abdera jueves 26 de mayo de 2022 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han sido intervenidos 518 kilos de hachís, cuatro lanchas, dos pistolas, 6.350 litros de gasolina, y tres vehículos Agentes de la Policía Nacional en el Ejido han detenido a cuatro personas, relacionadas con un alijo de media tonelada de hachís en una nave de Adra. La Operación Abdera se ha saldado con el arresto de cuatro personas. La investigación llevada a cabo por la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, descubrió a tres hombres y una mujer que podrían estar dedicándose, al suministro de grandes cantidades de combustible a aquellas embarcaciones que transportan sustancias estupefacientes, desde las costas de África hasta Almería. Estas primeras sospechas se confirmaron después de varias vigilancias a las que fueron sometidos los investigados, en las cuáles fueron vistos aprovisionarse de decenas de bidones de gasolina en el puerto de Almerimar. Sin embargo, Operación Abdera de la Policía Nacional concluyó mucho antes de los que los investigadores tenían pensado, cuando el pasado día 15 de mayo, los agentes sorprendieron in fraganti un alijo de hachís en el interior de una nave de Adra. La nave industrial situada en el Paraje de la Albufera, había sido objeto de las vigilancias policiales, y los agentes tenían conocimiento de que en su interior había varias embarcaciones dispuestas para hacerse a la mar. Desarrollo Operación Abdera En torno a las 20.00 horas del pasado día 15 de mayo, los investigadores sorprendieron a tres vehículos que accedían al interior del edificio. En ese momento, varios miembros de la Policía Nacional procedieron al arresto de las cuatro personas, tres hombres y una mujer, pareja sentimental de uno de ellos. Durante el registro de la nave industrial, fueron intervenidos 518 kilos de hachís repartidos en 17 paquetes; 3 lanchas con motor fueraborda de 250 caballos; una lancha con un motor fueraborda de 150 caballos y 82 garrafas de 25 litros de gasolina; 172 garrafas con 25 litros de gasolina cada una de ellas, varios dispositivos gps, y visores nocturnos, entre otros. También se hallaron dos pistolas semiautomáticas, una del calibre 9mm, y otra del calibre 9mm parabellum, con las cuales dos de los arrestados, hermanos entre sí, no dudaron en abrir fuego contra los agentes para impedir su arresto. El vehículo en el que se transportaba el estupefaciente presentaba las placas de matrícula dobladas, y había sido denunciado como sustraído en Francia desde el pasado día 11 de junio. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Berja, acusados de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, y robo de vehículo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

