Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Moreno confirma que el 4 de diciembre se conmemorará el Día de la Bandera de Andalucía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente andaluz afirma que ese día no es patrimonio de nadie, sino de todos los andaluces El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que próximamente el Consejo de Gobierno aprobará un decreto ley para establecer el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía. Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno ha afirmado que el 4 de diciembre de 1977 fue un día señalado en la historia de Andalucía, ya que ese día miles de andaluces salieron a las calles para exigir la autonomía. “De aquel día me quedo con la unidad de los andaluces y su inconformismo, con ese espíritu de unidad y ambición vamos a declarar el 4 de diciembre como el día de la bandera de Andalucía”, ha apuntado. Así, ha señalado que el proceso autonómico tiene dos fechas importantes como son el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, a la vez que ha explicado que en torno al primer día se van a promover actividades educativas, culturales e institucionales. De este modo, ha indicado que también se va a declarar como bien de interés cultural el Círculo de los artistas de Ronda donde tuvo lugar la primera Asamblea regionalista y se adoptaron las insignias de la bandera y el escudo de Andalucía. El presidente andaluz ha manifestado que conmemorar aquel día no es patrimonio de nadie, sino de todos los andaluces porque, según ha dicho, el andalucismo solo tiene sentido si es transversal, si nos une a todo y si no excluye a nadie porque cuando el andalucismo se ha utilizado para dividir a los andaluces no ha sido útil para lograr una Andalucía mejor. A este respecto, ha apuntado que cree en un andalucismo moderno y que evoluciona cada día con el fin de hacer prosperar y progresar a la comunidad andaluza y de generar crecimiento y empleo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.