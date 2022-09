Capital Ampliar Moreno despeja el futuro político de Vázquez acudiendo a su toma de posesión viernes 02 de septiembre de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adriana Valverde presentará su candidatura a pesar de no contar con apoyos suficientes para ser alcaldesa El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, acude este viernes al pleno extraordinario del Ayuntamiento de Almería en el que será elegida María Vázquez, del Partido Popular, como alcaldesa, en sustitución de Ramón Fernández Pacheco, a quien él mismo designó consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. La asistencia de Moreno a este acto que tiene lugar a las 12:00 horas en el Auditorio Maestro Padilla, significa el respaldo a Vázquez en esta etapa, pero sobre todo, de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023, ya que desde el entorno de la oposición se ha estado especulando con que no sería ella quien ocupara la cabeza de cartel electoral. Lo cierto es que estos comentarios no son nuevos. Cuando se convocaron las elecciones autonómicas, se difundió el rumor de que Fernández Pacheco aprovecharía para ir en la lista y dejar la alcaldía, pero no fue así. Más tarde, cuando es nombrado consejero, la visión de la oposición era la “huída” a Sevilla, que podía haber hecho pero no hizo al no estar en la candidatura. Posteriormente, también desde el mismo entorno, se especuló con que el presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier A. García, sería el alcalde para “huir” de su actual cargo, pero eso no pasó, y se confirmó a María Vázquez como alcaldesa en funciones, ya que era teniente de alcalde y sucesora natural. El siguiente paso fue cuestionar que María Vázquez vaya a ser la candidata en las elecciones municipales, dejando entrever que solo cubriría esta etapa previa, pero la presencia de Moreno viene a romper cualquier tipo de duda al respecto. Quien no se sabe si será o no candidata en 2023 es la socialista Adriana Valverde, ya que aún no ha dicho ella oficialmente que vaya a presentarse a unas primarias en las que probablemente no sería la única, puesto que Noemí Cruz al menos, podría ser la alternativa. Y se presume que puede haber alguien más con intenciones similares. Valverde ha manifestado ya su intención de presentarse como candidata a la Alcaldía en este pleno extraordinario, a pesar de que no ganará en la votación puesto que los votos socialistas no serán suficientes y no es previsible que cuente con los de Ciudadanos y Vox, tampoco con el del concejal no adscrito, y solo podría contar en el mejor de los casos con la exconcejal de Podemos. Vázquez llegará al cargo como lo hizo Fernández Pacheco, que fue elegido alcalde tras dimitir Luis Rogelio Rodríguez, presionado por Ciudadanos, que rechazaba apoyarle si mantenía ese puesto y el de senador a la vez. Luego llegaron las municipales, y Fernández Pacheco logró más votos y concejales que su antecesor. Ahora Vázquez tiene por delante el reto de superarle a él en los próximos comicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

