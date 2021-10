Moreno pide al Gobierno central actualizar los acuerdos con terceros países

miércoles 06 de octubre de 2021 , 16:09h

Para evitar una competencia desleal con el campo andaluz

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido hoy al Gobierno de España que se actualicen los acuerdos con terceros países para evitar que exista competencia desleal con el campo andaluz y español porque, según ha dicho, "todos tenemos que jugar con las mismas reglas en trazabilidad, en mercado y en costes sociales", por lo que ha manifestado que se debe pedir el mismo compromiso y la misma sostenibilidad medioambiental a los terceros países que la que se pide a los agricultores españoles y andaluces.



Moreno, que ha visitado junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, el espacio dedicado a la comunidad andaluza en la Feria Internacional Fruit Attraction en Madrid, ha hecho referencia a la PAC y ha incidido en que Andalucía fue la promotora de la inclusión del sector de las frutas y verduras en las ayudas directas, un logro que ahora se pone a disposición del sector en el inicio de una nueva etapa.



De este modo, ha puesto en valor la alianza existente entre el Gobierno andaluz y el sector agrario en defensa de una PAC justa, que no sufra recortes y que reconozca el esfuerzo de los agricultores y ganaderos para avanzar en sostenibilidad, innovación y competitividad. "De ahí no nos van a mover y esperamos contar con la sensibilidad necesaria de las autoridades españolas y europeas para seguir mirando al futuro con confianza y certidumbre", ha agregado.



El presidente andaluz ha insistido en que esta comunidad participa en esta Feria con fuerzas y ánimos renovados para certificar ante el mundo su liderazgo en el sector agroalimentario y el hortofrutícola, que ha construido a base de décadas de esfuerzo, de afán emprendedor y de la búsqueda permanente de la excelencia de cada producto. "Con 146 empresas presentes, esta Feria debe ser la de la recuperación de la norma normalidad perdida y la recuperación económica, donde este sector está siendo una palanca propulsora de primerísimo nivel".



En este sentido, ha señalado que Andalucía acude a Fruit Attraction con un refuerzo en su apuesta por la promoción con el objetivo de consolidar mercados actuales, fidelizar nuevos destinos como China o Nueva Zelanda y abrir mercados emergentes porque ha matizado que, aunque estamos registrando cifras de exportaciones históricas llegando de enero a julio a alcanzar un récord de 4.400 millones de euros tras el crecimiento del 4,6%, aún se pueden ampliar los márgenes.



"Somos la gran huerta de Europa y concentramos más del 40% de toda la producción de España y dentro de Andalucía destaca Almería, cuyo sector hortofrutícola concentra el 47,3% de las exportaciones de frutas y verduras y un montante de 2.076 millones de euros", ha añadido.



Moreno ha resaltado el compromiso del Gobierno andaluz con este sector lo que queda demostrado en los 120 millones de euros en ayudas a las Organizaciones de Productores que se van a abonar este mes y que refuerza una inversión global de 240 millones para avanzar en competitividad y sostenibilidad. Y también ha defendido la fusión empresarial como una de las claves para mantener el liderazgo, algo para lo que se va a potenciar la integración con un incremento del 25% en las ayudas.



De este modo, ha hecho alusión a la apuesta por la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, la sostenibilidad y la economía circular, todo ello en línea con la Revolución Verde que se ha impulsado en Andalucía, de la que son aliados protagonistas los agricultores y que cuenta con propuestas importantes como es el Plan para el Impulso y Modernización de la Economía Social que verá la luz a finales de año. A ello se suman otras iniciativas como el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura en Almería que es un revulsivo en el impulso de la innovación, investigación y desarrollo agroalimentario, al igual que lo es el Hub Innovation de Córdoba, el Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva en Jaén, el Centro Andaluz del Vino en Jerez o el IFAPA.



Finalmente, ha reiterado que los agricultores andaluces han demostrado su capacidad de reinventarse, modernizarse y actualizarse y han contribuido de manera decisiva a que Andalucía sea líder en producción agrícola. "No nos conformamos con ser líderes porque queremos crecer más. Queremos que nuestros productos tengan mayor valor añadido, que se genere más empleo, que los agricultores vivan mejor y que este sector pujante y potente sea cada vez más líder y esté más consolidado", ha concluido.