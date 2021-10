Junta destina 188.000 euros a actuaciones en Fiñana

lunes 04 de octubre de 2021 , 21:02h

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Almería, José Luis Delgado, se ha reunido este lunes con el alcalde de Fiñana, Rafael Montes, para conocer algunas de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).



En los dos últimos años, la Consejería que dirige Juan Marín ha cofinanciado con casi 188.000 euros las actuaciones realizadas en infraestructuras municipales como el patio y el gimnasio del colegio, los vestuarios y las gradas del campo de fútbol o las instalaciones del cuartel de la guardia civil, entre otras.



Delgado ha defendido la importancia del PFEA "para ayudar a los ayuntamientos a mantener y mejor equipamientos públicos que solos no podrían, al tiempo que crean empleo entre sus vecinos, algo fundamental para fijar la población al territorio", según ha indicado la Junta en una nota.



Por ello, el delegado territorial ha subrayado la "apuesta de la Junta por el PFEA, por lo que hemos pedido al Gobierno central que garantice un incremento del 15 por ciento anual para 2022 y 2023" en la consignación al programa, cofinanciado por el SEPE, el Ejecutivo andaluz, las Diputaciones provinciales y las entidades locales.



Así, ha recordado que este año el Estado había anunciado una subida del 15 por ciento y así se consignó en los presupuestos andaluces, ya que todas las administraciones "deben aportar en la misma proporción, si bien finalmente se ha quedado en un incremento del 9,5 por ciento".



Delgado ha valorado esto "el compromiso de este Gobierno, y en especial del vicepresidente, con el municipalismo; un compromiso que hacemos efectivo visitando los pueblos para conocer de primera mano sus necesidades".



En este sentido, ha recordado que ante la pandemia provocada por el COVID, la Consejería ha arrimado el hombro con ayudas extraordinarias para los municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Fiñana, destinadas a sufragar los gastos de limpieza y desinfección de las calles y edificios públicos, así como la compra de equipos de protección y material higiénico-sanitario.



En concreto, Fiñana recibió 17.377,29 euros, unas ayudas que el Ayuntamiento utilizó para instalar mamparas de protección en las dependencias municipales, así como a abonar gratificaciones extraordinarias a la Policía Local por los servicios de refuerzo prestados.



Además de las subvenciones directas, Delgado ha señalado que otra forma de ayudar a las entidades locales es aliviar su carga financiera. Para ello, la Junta ha aprobado un Decreto-Ley que permite a los ayuntamientos que tengan deudas con el Gobierno andaluz aplazar su pago durante dos años y, una vez transcurrido ese periodo de carencia, fraccionar el abono durante otros 15 años.



"Con ello conseguimos por un lado darles un respiro y por otro que puedan acceder a fondos como los Next Generation", ha manifestado. Solo en la provincia de Almería se podrían acoger a esta medida más de un centenar de ayuntamientos.



Para el delegado territorial, "todo esto es apostar por el municipalismo con hechos y no con palabras, porque los andaluces que viven en el medio rural no son ciudadanos de segunda y además tenemos que ayudar a las entidades locales si queremos evitar la despoblación".