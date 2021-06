Moreno recibe en San Telmo a Laura Diepstraten

lunes 07 de junio de 2021 , 16:56h

La almeriense ganadora del I Internacional Low Vision Song Contest

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido en el Palacio de San Telmo a Laura Diepstraten, cantante ganadora del I International Low Vision Song Contest, a la que ha definido como ejemplo de esfuerzo y superación. “Laura es una persona capaz de sacar todo su talento y gracias a la ayuda de la ONCE, de su familia y de muchos colectivos se ha convertido en uno de los grandes talentos que tenemos en nuestra comunidad”.



Moreno le ha trasladado el orgullo que supone para Andalucía que esta joven haya paseado el nombre de Pulpí, de su Almería natal, y de España por Europa, al mismo tiempo que ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz para hacer realidad una sociedad inclusiva, igualitaria y sin barreras para que todos, sin excepción alguna, puedan desarrollarse al máximo y dar lo mejor de sí mismos. “Superarse y salvar obstáculos es el camino que desde la ONCE y otras organizaciones se trazan y se consiguen todos los días", ha añadido.



Adjuntamos fotografías del encuentro en el que también ha estado presente el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.