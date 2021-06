Sociedad Vitaminas, la clave para mejorar la salud y calidad de tu pelo Escucha la noticia



Cuidar el pelo es algo que debe formar parte de nuestra rutina habitual, algo que debe quedar reflejado a través de pequeños gestos, pautas y comportamientos. A veces, algo tan simple como cepillarse el cabello, usar el champú adecuado o, incluso, comer bien, puede hacer que tengamos el pelo más fuerte y sano que de costumbre. Uno de los puntos clave para conseguir un pelo bien cuidado y, sobre todo, para evitar que este se caiga, es nutrir al cuerpo adecuadamente, darle las vitaminas que hacen falta. Uno de los grandes enemigos de la alopecia son las vitaminas y eso, aunque no es demasiado conocido, puede ser determinante para que frenes esa caída que tanto te preocupa. Vamos a ahondar en ello. Vitaminas esenciales para el cuidado del cabello Nuestro organismo necesita toda clase de nutrientes y vitaminas para mantenerse en buen estado. Precisamente por eso es por lo que siempre se aconseja mantener una dieta rica, variada y saludable. No es una cuestión de mantener la línea, que también, es una cuestión de asegurarse de que a nuestro cuerpo no le falta absolutamente nada en cuanto a recursos básicos para poder desarrollar su actividad como de costumbre. Centrándonos en el cabello, nos topamos con una serie de vitaminas que han demostrado ser fundamentales para su buen cuidado. Hay una serie de nutrientes que forman parte de todos los productos de cuidado y alimentación para el pelo actualmente, o al menos en todos aquellos que sean realmente buenos. Podemos hablar del caso de la vitamina A, de la Biotina o incluso del hierro. De hecho, lo vamos a hacer, aunque tampoco vamos a dejar de lado otras opciones que son muy importantes. Es más, ¿tienes miedo a la pérdida de cabello? La toma de vitaminas de pelo que incluyen serenoa repens o saw palmetto ayuda a luchar contra la alopecia de forma natural y de forma muy efectiva. Estos componentes actúan como inhibidores naturales de la DHT. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la dihidrotestosterona es uno de los principales causantes de la pérdida de cabello. La transformación química que da lugar a este componente empobrece la vida de cabello. No obstante, el serenoa repens y el saw palmetto lo inhiben, fortaleciendo el pelo. Dejando eso a un lado, que es una herramienta ideal para fortalecer nuestro cuero cabelludo y evitar, sobre todo, que se acelere la calvicie en hombres, tampoco hay que dejar atrás las otras vitaminas que deben formar parte ya no solo de nuestra dieta, sino también de los productos de higiene para el pelo que usemos a diario, o al menos con bastante frecuencia. Estos son los nutrientes que debes tener en cuenta, y las razones por las que tenerlos: Biotina - Vitaminas del grupo B La falta de biotina suele venir de la mano de la caída del cabello. Es una vitamina que se encarga, sobre todo, de reforzar tejidos corporales entre los que se encuentran las uñas y, por supuesto, el pelo. Lo consigue gracias a su capacidad para descomponer carbohidratos y grasas, y extraer de ellos su aporte nutritivo para el organismo. No puede faltar ni en tu dieta ni en algunas mascarillas de cabello. Si quieres potenciar las vitaminas del grupo B y, sobre todo, la biotina, lo único que tienes que hacer es introducir más pollo, patatas y carne de ternera en tu dieta habitual. En el caso de que optes por aplicar directamente sobre tu melena o tu pelo, busca mascarillas que sean ricas en este nutriente. No son difíciles de encontrar, y sus beneficios hacen que valgan mucho la pena. Hierro Si los niveles de hierro en el organismo son bajos, podemos estar ante otro detonante de la pérdida de cabello. Es uno de los minerales fundamentales para la vitalidad y nutrición de esta parte de nuestro cuerpo. Además, su defecto puede provocar, en los casos más graves, la aparición de episodios de anemia. Algo que refuerza todavía más la falta de pelo, amén de sus otros efectos adversos. ¿Cómo se mantienen buenos niveles de hierro en el organismo? No es necesario recurrir a suplementos vitalicios, salvo que haya una gran carencia. Lo único que se debe hacer es introducir más huevo, espinacas y lentejas en la dieta habitual. Tampoco hay que dejar de lado al zinc o al cobre, otros esenciales para que tu melena no solo se mantenga, sino que también luzca mejor. Vitamina A Vital para el cuero cabelludo y la salud del cabello en general. La vitamina A es uno de los recursos que utilizan las células a la hora de producir sebo, y este, en cantidades adecuadas, es fundamental para mantener el cuero cabelludo hidratado, cosa que a su vez consigue que el cabello crezca más fuerte y sano. Queda decir que debe formar parte de la dieta alimenticia, y para eso no hay nada como sumar una buena cantidad de lácteos a esta, así como tantear suplementos vitamínicos. En este sentido, aconsejamos encarecidamente acudir a un especialista para conocer las opciones más adecuadas, las cantidades y, sobre todo, la frecuencia de ingesta. Cada día tenemos más datos sobre las principales vitaminas para el crecimiento del cabello y por eso es fundamental la toma de productos como Vipelín que suponen una gran ayuda para fortalecer la melena. Empieza a cuidar tu pelo. Pero, sobre todo, empieza a cuidarlo como es debido. Si te has fijado, verás que gran parte de su cuidado recae sobre la alimentación y, aunque haya otros aspectos muy importantes también, lo que comemos hace mucho por nuestra melena. Sobre todo porque es lo que más vitaminas y nutrientes aporta a nuestro organismo. Sí que es cierto que se pueden usar otros productos complementarios, incluso geles, champús o lociones que revitalicen. Pero, al final, la clave de todo es seguir una rutina saludable en todos los sentidos. Si tu cuerpo y tu mente están bien, tu cuerpo también lo estará. 