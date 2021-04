Moreno ve "tándem ganador" a Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco

viernes 23 de abril de 2021

El presidente del PP Andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en la Junta Directiva Provincial del PP de Almería en la que Javier Aureliano García ha anunciado oficialmente su candidatura a la Presidencia Provincial del partido





El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, son un "tándem ganador" y los ha llamado a "construir con mucha fortaleza un partido unido que sea garantía de éxito" en el XIV Congreso Provincial en el que son candidatos a la Presidencia y Secretaria General del PP en Almería.



"Nada me podría doler más, aunque afortunadamente aquí no va a pasar, pero el partido debe ser elemento de unidad, de cohesión, de fortaleza porque no hay nada que debilite más que la desunión, la discrepancia o la bronca", ha trasladado, para añadir que el PP es un partido "muy ancho, en el que cabe todo el mundo".



Ha señalado que, si bien existen diferentes sensibilidades "y no todos somos iguales", hay una "cosa que tenemos en común todos: que creemos en un modelo de sociedad liberal, que apueste por la libertad, que refuerce el proyecto común de España, de éxito y empleo".



"Os necesitamos trabajando, como están haciendo la dirección nacional y regional entusiastas, expectantes y con ilusión por ese futuro que nos espera porque estaremos siempre acompañándoos en vuestros objetivos", ha afirmado.



Moreno, quien ha asistido a la Junta Directiva Provincial del PP en Roquetas de Mar (Almería) junto al secretario general, Teodoro García Egea, ha indicado que el actual líder provincial, Gabriel Amat, "deja el listón muy alto", pero se ha mostrado convencido de que la nueva dirección encabezada por Javier Aureliano García "lo puede superar".



"Estoy convencido de que vas a liderar un proyecto ganador, emprendedor, entusiasta y pionero porque eres un gran presidente de la Diputación y un gran secretario general, mano derecha de Amat y una persona que lo ha dado todo, cuando digo todo, todo, por Almería y por la provincia", ha afirmado.



El presidente andaluz ha insistido en que el proyecto "debe construirse" desde "mucha generosidad, inteligencia y sabiendo entender que el diferente no te resta, te suma" al tiempo que ha remarcado que, si bien lo "desconocido genera rechazo, cuando se conoce también suma". "Aquí cabe todo el mundo", ha apuntillado.



En su intervención en la Junta Directiva Provincial de los populares almerienses, Moreno ha valorado la trayectoria de Gabriel Amat, a quien ha expresado su "admiración" por "empezar desde cero y saber construir un equipo ganador, mirar por encima de los intereses generales por encima de los particulares y amar al PP y a Almería".



Ha expresado su "admiración", asimismo, por "aguantar 14 años de injurias del PSOE hacía tu familia, hacia tu persona y hacía tu trabajo" y que, según ha dicho, "han quedado claramente demostradas".



"No se si yo hubiera sido capaz de aguantar año tras año tanta presión, tanta mentira, tanta mediocridad y tanta ofensa a ti y el daño a tu familia, pero he visto decenas de miles de folios de causas judiciales injustificables contra ti que se han ido archivando una tras otra".



"Has sido un gran presidente del PP y un gran presidente de la Diputación, y eres y serás un gran alcalde de Roquetas de Mar, pero sobre todo eres y serás una gran persona y eso no te lo quita nadie, Gabriel", ha concluido.



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha destacado la gestión efectuada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha protagonizado en Andalucía un "milagro económico" en materia de empleo y de inversiones, según ha valorado. "Por eso hoy el PP tiene un presidente para Andalucía y el PSOE tiene candidatos de primarias. Que ellos se dediquen a ganar sus congresos que nosotros nos dedicaremos a ganar la Junta de Andalucía", ha manifestado.



Para García Egea, Moreno ha mostrado al frente de la Junta que "el PP ha hecho más en dos años que el PSOE en 40". "Hemos pasado a la Andalucía de los ERE a la Andalucía del empleo, de la Andalucía de la que huían quienes querían hacer inversiones a la de quienes vienen a hacer inversiones", ha dicho el dirigente del PP, quien ha incidido en que el actual gobierno andaluz ha presentado los presupuestos "con el mayor gasto social de la historia".



El trabajo del PP de Almería "va a mantener a Juanma Moreno en San Telmo y va a conducir directamente, con la quinta marcha, a Pablo Casado a la Moncloa". Así, ha valorado la labor del aún presidente de los populares almerienses, Gabriel Amat, quien ha hecho un "grandísimo trabajo" porque ha "conocido la tierra" en la que se ha movido. "Has querido mucho a Almería y por eso los almerienses te han devuelto con tu confianza con su voto masivo y su cariño, y así lo vamos a seguir haciendo", le ha dicho.



Para García Egea, los "ataques" recibidos por Amat se deben a que es una "persona trabajadora" y "del PP", una combinación que "no les gusta a nuestros adversarios". "Eres bueno, trabajador, del PP y lo lógico es que seas víctima de muchos ataques", ha añadido antes de alabar sus "grandes aciertos" con Almería. "La política es tu vida, Roquetas es tu pasión, pero el PP siempre va a ser tu casa, gracias por todo".



El dirigente popular ha reconocido también el trabajo de Javier Aureliano García al frente de la Diputación. "Confío en ti Javier, y además creo que has empezado bien porque has comenzado seleccionando a un gran secretario general, una gran persona, a un gran alcalde como es Ramón", ha añadido antes de recordarle que para "llegar lejos, hay que llegar juntos". "Vas a ser un gran presidente y vas a tener un gran secretario general", ha apostillado.