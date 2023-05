Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Muere tras salirse de la carretera con su vehículo en Vélez-Rubio Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 16 de mayo de 2023 , 07:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según Emergencias 112 Andalucía, una persona falleció el lunes por la tarde en Vélez-Rubio, Almería, después de salirse de la carretera A-92N con su vehículo. No se han proporcionado más detalles sobre la víctima hasta el momento. Un accidente mortal ha ocurrido en la autovía en el kilómetro 118, en dirección a Murcia. La llamada de un particular alertó al 112 sobre el suceso alrededor de las 18:15 horas. Según informes, el vehículo se salió de la carretera y chocó contra una barrera de contención y una señal de tráfico. A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos, la víctima, que era el único ocupante del vehículo, no pudo ser salvada. Respondiendo a la llamada del 112, han acudido al sitio el equipo médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Protección Civil de Vélez-Rubio y personal encargado del mantenimiento de la vía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

