Sucesos Muere un trabajador al caer a una tolva en una granja de cerdos de Zurgena miércoles 20 de julio de 2022 , 13:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un trabajador, del que no ha trascendido su identidad, ha fallecido este martes tras sufrir una caída a una tolva en una granja de cerdos del municipio almeriense de Zurgena, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. El accidente laboral se ha producido en una finca ubicada en el Camino del Taberno, cuando el operario se ha precipitado a un depósito mientras realizaba tareas de limpieza, según fuentes de la Guardia Civil. En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio de Bomberos del Levante, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El instituto armado ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del siniestro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

