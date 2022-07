Sucesos Ampliar Rescatadas 55 personas a bordo de cuatro pateras localizadas frente a Garrucha y Níjar miércoles 20 de julio de 2022 , 13:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 55 personas de origen magrebí, entre ellas seis menores, que viajaban a bordo de cuatro pateras localizadas en aguas de Almería. La embarcación Salvamar Algenib ha auxiliado durante la madrugada a tres pateras que han sido avistadas a entre nueve y seis millas náuticas al sur del litoral de Garrucha con 40 ocupantes a bordo, mientras que la Salvamar Spica rescataba a otras 14 personas a última hora de la tarde del martes a unas diez millas náuticas al sureste de Aguamarga, en Níjar. En esta patera viajaban nueve varones, tres mujeres y dos menores, si bien uno de los hombres fue rescatado por agentes de la patrullera Río Arlanza, en la que se le trasladó hasta el puerto de Almería. Las tres embarcaciones localizadas frente a la costa de Garrucha fueron interceptadas entre las 1,25 y las 3,25 horas. A bordo, 16 ocupantes en una; nueve en la segunda; y 15 en la tercera. En estas viajaban cuatro menores y cinco mujeres. Las personas rescatadas, en aparente buen estado de salud, han sido trasladadas al puerto de Almería, donde se han activado equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja para prestarles asistencia humanitaria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

