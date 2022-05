Economía Mujeres desempleadas se forman en la Escuela del Mármol de Fines miércoles 18 de mayo de 2022 , 20:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta acción formativa, muy demandada por la reactivación de la FPE, conduce a obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3 Un grupo de ocho mujeres en situación de desempleo ha finalizado hoy su formación para convertirse en docentes de Formación Profesional para el Empleo en la Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo y Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en Industrias Extractivas. Esta acción formativa permitirá a las alumnas obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3 y las ha capacitado para ser docentes en cursos de FP para el Empleo y en el nuevo programa de Empleo y Formación que ha sustituido a las escuelas taller y talleres de empleo, cuyos proyectos ya se están iniciando. El curso de ‘Docencia de la FPE’ arrancó en enero de 2022 y ha comprendido 380 horas de formación teórico-práctica en los módulos de programación didáctica de acciones formativas para el empleo; selección, elaboración, adaptación y uso de materiales, medios y recursos didácticos en FPE; impartición de cursos y tutorización; evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación laboral y promoción de la calidad en la FPE. Las alumnas han realizado prácticas profesionales no laborales de 40 horas. Esta acción formativa se enmarca en la programación 2021-2023 de la Escuela del Mármol, que incluye ocho acciones formativas -siete itinerarios de diversas especialidades y el curso de docencia de la FPE- que suman 3.910 horas lectivas, con prácticas en empresas, dirigidas a 120 personas desempleadas. Esta programación responde a las necesidades de las empresas de piedra natural y las ocupaciones más demandadas por el sector. El alumnado tiene derecho a percibir las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos. Nuevo itinerario de programación de máquinas CNC Por otra parte, continúa abierto hasta el 23 de agosto el plazo de solicitud de inscripción en el itinerario formativo de programación y manejo de máquinas de control numérico (CNC), una especialidad que, en España, sólo se imparte en el centro almeriense. Se realizará de octubre de 2022 a abril de 2023, con un total de 615 horas lectivas, e incluye cualificación en otra especialidad con alta demanda tanto por parte de las empresas del mármol como de otras actividades: la manipulación de cargas. Además, se impartirá formación y orientación laboral al alumnado para que conozcan los recursos de apoyo al empleo y aumenten sus posibilidades de encontrar trabajo. Para poder participar en esta acción formativa es necesario estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SAE y poseer el título de Graduado en Educación Secundario Obligatoria o equivalente. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía. El formulario de solicitud está disponible en la dirección. También pueden presentarse de manera presencial en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades o en otros registros oficiales. Tendrán mayor puntuación en la baremación las personas que pertenezcan a los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas con discapacidad (para las que se reservará una de las 15 plazas), personas afectadas y víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, personas con la condición de refugiadas/asiladas o emigrantes andaluces retornados. Más información aquí, el correo electrónico , en el teléfono 950034916 o en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Las personas interesadas en conocer la programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en las acciones formativas pueden encontrar más información aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.