Más de 450 jóvenes participarán en las IV Jornadas 'Deporte como vía de inclusión' miércoles 18 de mayo de 2022 , 20:18h Juanjo Segura, concejal de Deportes, Isabel Valdés, directora gerente de la FAAM, y Antonio Criado, de Depoadap, han presentado la actividad que se celebrará el 26 de mayo Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte es el objetivo principal de las IV Jornadas 'El deporte como vía de inclusión' que ha presentado hoy, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Almería, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado por representantes de las dos entidades que la organizan: Isabel Valdés, directora gerente de la FAAM, y Antonio Criado, del club Depoadap. La actividad, en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes, se celebrará el 26 de mayo en la Universidad de Almería, con más de veinte actividades. Deportes todos ellos adaptado tanto al nivel como a la discapacidad de los participantes. Voluntarios y monitores supervisarán el desarrollo de las mismas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha afirmado que "el compromiso del Patronato Municipal de Deportes es promover la práctica deportiva entre todos los almerienses, jóvenes y mayores, sean cuales sean sus capacidades. Por eso, desarrollamos programas de deporte inclusivo y adaptado, y colaboramos con diferentes asociaciones, como es el caso de esta actividad. Una frase que acompaña, aseverando Juanjo Segura que "el título no puede ser más acertado, 'El deporte como vía de inclusión social', y es que precisamente el deporte tiene entre sus valores el compañerismo y la integración. Tanto en el plano físico como el emocional, no hay nada más saludable que hacer deporte, y estas jornadas permitirá seguir fomentando la inclusión a través del mismo". Por su parte, Isabel Valdés, directora gerente en FAAM ha trasladado durante la presentación que "fomentar el desarrollo de buenas prácticas y el interés hacia el ámbito deportivo así como desarrollar la practica del deporte como divertimento y modo de normalización de la discapacidad son también objetivos marcados para la realización del encuentro". Además, Valdés ha agradecido tanto a las administraciones como empresas que han colaborado estrechamente en la organización de este encuentro, entre ellos el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Delegación de Deportes de la Junta de Andalucía, Biosabor, Alsa, Alcampo, Sanest Hortopedia, HM Clause y Deportes Blanes. Por último, Antonio Criado ha valorado la cifra de participantes, "más de 450 personas se han inscrito en alguna de las actividades programadas", tanto en piscina como en las demás instalaciones deportivas, entre las que se encuentran waterpolo, aqua basket, rugby tag, fútbol, tenis, lanzamiento de jabalina, boccia, baloncesto o rocódromo. Asociaciones de la provincia como Murgi, Verdiblanca, A Toda Vela, Asalsido, ACIFA, AEMA y Aspapros van a participar junto a los usuarios de la Residencia de Gravemente Afectados de FAAM y los centros educativos CEIP Nueva Almería, CEIP Mar Mediterráneo, CEIP Rafael Alberti, CEIP Juan Ramón Jiménez, IES Maestro Padilla, IES Azcona, Rosa Relaño y Princesa Sofía.

