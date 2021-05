Almería Ampliar Nación Andaluza anima a acompañar a la familia de Juan Mañas en el 40 Aniversario del Caso Almería sábado 08 de mayo de 2021 , 10:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Nación Andaluza hace un llamamiento para acompañar a la familia de Juan Mañas en el recuerdo del crimen del "Caso Almería" del que este domingo se cumplen 40 años. La organización nacionalista recuerda que "a pesar de ser cruelmente torturados y de aparecer los cadáveres de Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas esposados, quemados, acribillados y mutilados, a pesar de las evidencias de que fue un crimen premeditado y de la participación de al menos once guardias civiles, tan solo tres fueron juzgados, condenados a penas ridículas dada la barbaridad del crimen, que además ni siquiera cumplieron en su totalidad y a pesar de ello, tras su excarcelación, fueron premiados con fuertes sumas económicas de los fondos reservados del Estado".



Nación Andaluza afirma que "el Estado español no solo amparó a los asesinos sino que persiguió a los colectivos y personas almerienses que denunciaron en su momento lo ocurrido". El Comité de Apoyo a la familia de Juan Mañas, que se constituyó en Almería para denunciar el caso y para exigir un juicio justo, sufrió todo tipo de represión, amenazas y censura por parte de las autoridades, policía y medios de comunicación.



Cuarenta años después, igual que ocurre con el asesinato de Javier Verdejo, que "siguen silenciando, ocultando la realidad y siguen sin considerar a las víctimas como víctimas del terrorismo, encubriendo el crimen, al no permitir que se abra la documentación y que se llegue hasta el fondo en el conocimiento real de los hechos".

Nación Andaluza denuncia, "sin ambigüedades, que aquello fue un crimen de estado que sigue impune y del que nadie ha asumido las responsabilidades políticas, nadie pidió perdón o reconoció el error. Los tres jóvenes del Caso Almería, son como muchas trabajadoras y trabajadores, víctimas del régimen neofranquista, y forman parte de la memoria histórica de nuestro pueblo que la Andalucía resistente permanecerá manteniendo viva".



Este 9 de mayo, en el 40 aniversario, "volveremos a recordar y denunciar este caso y hacemos un llamamiento para acompañar a la familia de Juan Mañas, el domingo a las 11 de la mañana, en la carretera de Gérgal, en el monolito junto al lugar donde aparecieron los cadáveres".

