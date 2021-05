Amat acompaña a la presidenta del Parlamento Andaluz al piso lanzadera que la Asociación Asperger

viernes 07 de mayo de 2021 , 20:25h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a varios concejales de la corporación municipal, han acompañado a la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, en una visita institucional a un piso lanzadera de Asperger situado en el municipio. “Felicito a la presidenta por el trabajo que está realizando la Junta de Andalucía con dos equipos de Gobierno por y para la defensa de todos los andaluces”, ha expresado Amat.



El alcalde ha tenido palabras de cariño y agradecimiento a la directora de la Asociación Asperger, Amparo García. “Amparo es una persona que se merece que le ayudemos todos porque nunca trabaja para ella sino para todos los demás y todo lo que sea bueno para el municipio de Roquetas de Mar y para la provincia de Almería me van a tener siempre a su disposición. Así, hemos hecho entre todos una gran provincia y una de las más prósperas de toda Andalucía”, ha manifestado el primer edil.



“El hecho de que las propias administraciones demos pasos abriendo ofertas públicas de empleo pues conseguiremos algo que es de justicia que es la integración, la igualdad real y efectiva de todos y que toda la sociedad vea que todos no somos iguales pero que afortunadamente ahí está la riqueza de los ciudadanos. Somos las propias instituciones las que tenemos que dar ejemplo, un ejemplo de integración laboral y sin duda alguna conlleva a algún ejemplo de integración social. Dando pequeños pasos como este proyecto”, ha declarado Bosquet.



Asimismo, la presidenta de la Asociación Asperger, Amparo García, ha manifestado que “para los usuarios supone un gran avance en su vida diaria y además un gran avance en su independencia que es lo que pretendemos: llevarlos al mundo del empleo y que desde ahí tenga su independencia hacia su vida autónoma, pero no sólo nosotros si no todas las discapacidades”, ha apuntado.



“Es una fantástica experiencia para ayudarme en el camino de la independencia. Agradezco a todos los medios que me han ayudado, tanto al Parlamento, como al alcalde, y a toda mi asociación con la que estoy muy agradecido. Mis padres están muy contentos con la experiencia que estoy teniendo, demostrándoles que soy capaz de tomar las riendas de mi vida”, ha señalado uno de los usuarios del piso lanzadera, Álvaro Janssen.



Pablo Cutillas, el otro usuario del piso lanzadera no ha podido asistir a la visita de esta mañana porque se encontraba trabajando.