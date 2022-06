Naiara González Carrique saca todo 10 en la PEvAU

jueves 23 de junio de 2022 , 15:50h

Un alto porcentaje de estudiantes que ha realizado la prueba ordinaria de PEvAU en junio ha conseguido aprobar. En concreto el 96% de los más de 3.500 estudiantes que se examinaron el pasado martes para acceder a sus estudios universitarios.

La alumna de todo 10 y, por tanto, un 14, es Naiara González Carrique, del IES Azcona de Almería. Ella afirma que su futuro se va a encaminar hacia la ciencia: “Me gustaría mucho dedicarme a la investigación en un futuro y poder compaginarlo con la docencia universitaria”.

Ha confesado que a pesar de que confiaba en si misma, “esperaba tener más de un 13, porque los exámenes me habían salido muy bien”, cuando vio la nota perfecta junto a su nombre, textualmente “no me lo podía creer”. El proceso de esos días fue de manejo de nervios sobre todo, porque el trabajo lo tenía hecho: “El día anterior estaba muy nerviosa, la verdad, y mis padres y mi abuelo me intentaron tranquilizar; después, del examen de Lengua, que era el que más me atemorizaba por ser el más ‘subjetivo’ de todos, salí contenta y seguí con los demás”. Una vez concluidas las pruebas, inevitable repaso mental, “es cierto que tenía la duda de si había puesto todos los contenidos”, y un detalle significativo que la define, “y hacerlo de la forma más clara posible para facilitar el trabajo a los correctores”.

No hay un secreto: “La estrategia a lo largo del curso ha sido ser muy constante, siempre he intentado todas la tardes estudiar un poco de cada cosa y repasar lo que habíamos visto ese día, cuando llegaba la hora del examen ya lo tenía bastante machacado y el objetivo único era controlar los nervios”. Lo que le ha funcionado muy bien durante el curso no tenía que cambiarlo de cara a esta PEvAU: “Ha sido más de lo mismo, porque además los exámenes no son diferentes a los que hacemos durante 2º de Bachillerato, así que finalmente se afrontan como unos más”.

Le ha querido dedicar unas palabras precisamente a su profesorado en la ESO y el Bachillerato: “Sinceramente, sé que sin ellos esto tampoco sería posible; les mando un gran saludo a todos mis profesores del IES Azcona que me han acompañado en este viaje de seis años, porque todos me han aportado algo en este camino y se lo agradezco de verdad”. De hecho, en quienes les ha enseñado ha encontrado el despertar de su vocación científica.

No obstante, Naiara ha definido como “un cúmulo de cosas” el que le ha revelado su vocación, y recuerda en ese sentido su paso por la UAL para participar en diversas olimpiadas: “Antes de la PEvAU había estado en la Universidad de Almería para sesiones de preparación de las Olimpiadas de Matemáticas y me encantó; quedé además primera en las Olimpiadas de Física y segunda en las de Química, y en estas últimas logré la segunda medalla de bronce en la fase nacional”. Desde pequeña ha tenido aficiones por “muchas ramas, desde Literatura hasta Ciencias”, estando “indecisa” hasta 4º de ESO “para elegir qué parte dejar atrás y en cuál iba a profundizar más”. Ha encontrado el equilibrio incluso desde la nota perfecta: “Es cierto que cuando sacas una máxima nota en cualquier ámbito la presión se ve incrementada, porque se esperan grandes cosas de ti, aunque no obstante he notado que este 14 me ha motivado para enfrentarme a la siguiente etapa universitaria que viene”.

La afrontará sabiendo que “nunca hay que confiarse” y que “habrá que seguir con la constancia y el trabajo de todos los días”, a través de las asignaturas del Doble Grado de Matemáticas y Física, que es el que iniciará el próximo curso. Por último, ha querido mandar ánimo “para todos los estudiantes de Selectividad que se han examinado, espero que hayan podido entrar a sus carreras soñadas, y los que lo harán en breve”. En ese sentido, está en proceso de registro la convocatoria extraordinaria de estas Pruebas de Evaluación y Acceso a la Universidad – PEvAU, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de julio.