Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Next Generation sin las CCAA Abraham Benzaquén Por martes 21 de febrero de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el pasado año y medio, la Moncloa ha incumplido en su deber de convocar a las Comunidades Autónomas para tratar el asunto de los fondos europeos. Esta situación es una muestra clara de la falta de liderazgo del Gobierno de España en este ámbito. A pesar de que la UE anunció el pasado verano el Plan de Recuperación y Resiliencia, el Gobierno de España no lo ha hecho y no hay ninguna reunión programada para tratar este asunto. Esta situación supone un gran problema para el país, ya que la recuperación económica y social tras la pandemia solo se puede lograr con la ayuda de los fondos europeos. Sin embargo, el Gobierno de España no ha tomado ninguna medida para asegurar que los fondos lleguen a las Comunidades Autónomas. Esto significa que muchas de las ayudas que se han prometido aún no se han recibido, lo que está creando preocupación entre los ciudadanos. Además, esta situación está generando una gran desconfianza entre los ciudadanos hacia el Gobierno de España. La falta de diálogo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas está generando una situación de desconfianza, y muchos ciudadanos empiezan a cuestionar la capacidad del Gobierno para gestionar los fondos europeos. Esto supone una amenaza para la recuperación económica del país, ya que los ciudadanos no se sentirán motivados a aprovechar los fondos europeos si no confían en el Gobierno. En este sentido, es necesario que el Gobierno de España tome medidas para mejorar la situación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 31 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)