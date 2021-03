Níjar premia a seis mujeres por su papel a favor de la igualdad

lunes 08 de marzo de 2021 , 16:20h

El 8M centra sus actos en la entrega de los VI Reconocimientos a la mujer nijareña, organizados por el Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Níjar

PREMIADAS

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, y la concejala de Bienestar Social, Victoria Calatrava, han sido la encargadas de entregar los premios de Reconocimiento a la Mujer Nijareña, que este año celebran su sexta edición, y que anualmente se entregan con motivo de la conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer. Este año a los cinco premios que habitualmente se entregan en las categorías turismo, deporte, cultura, social y agricultura se añade una mención especial al ámbito sanitario.Este acto, que ha tenido lugar en el Centro Cultural de San Isidro, ha venido marcado por la situación sanitaria actual y cumpliendo con todos los protocolos “porque ahora más que nunca es necesario visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos, porque hoy es un día especial en el que queremos reivindicar la necesidad de una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad, una jornada que es diferente a otras que se han celebrado porque la Covid-19 llegó dejando patente que lo que creíamos seguro en nuestro día a día no lo es. Una sociedad que se ha visto sacudida por una realidad que ha puesto de manifiesto que aún nos queda un largo camino por andar en esta lucha por la igualdad” destacó Esperanza Pérez. La primera edil continuó “es nuestro deber defender los derechos conseguidos y seguir evolucionando porque la situación actual tiene que servir para comprobar que aún tenemos que reivindicar el papel fundamental de las mujeres. Nuestro municipio es ejemplo de gente luchadora y de mujeres que han contribuido firmemente al florecimiento de nuestra tierra como lo son las seis mujeres premiadas de este año con los que se distingue el papel en la agricultura, deporte, cultura, turismo y social de unas nijareñas a las que este año se suma una distinción especial en el ámbito sanitario por razones obvias”.Este año los mujeres que en recibido los galardones por su importante papel han sido: María Hernández, premio turismo; Isabel Granados, por su labor social; Encarna Morales; distinción en el ámbito cultural; Ana Acosta, por su papel en la agricultura; María Pérez, premio deporte; y reconocimiento especial en el ámbito sanitario a Magdalena López.Así, las actividades para conmemorar el 8M se iniciaron el pasado 4 de marzo y finalizarán el 30 de abril, días durante los que se desarrollarán talleres, murales, actividades en centros educativos, rutas de senderismo o teatro, muchas de ellas tendrán lugar de manera virtual para adecuarse a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Dª María Hernández Hernández, PREMIO TURISMO 2021



María es natural de Agua Amarga, lugar donde continúa residiendo al igual que sus padres que también eran de esta localidad nijareña. Esta vecina, madre de tres hijos y emprendedora comenzó su trayectoria en 1978 cuando adquirió el Bar “La Plaza” y junto a su marido comenzaron esta aventura en su pueblo de toda la vida.



María ha trabajado día y noche para sacar adelante su negocio y es más que conocida por sus vecinos y vecinas, así como por los turistas afincados en Agua Amarga. ¿Quién no ha probado sus famosas y exquisitas tortillas? Gracias a su carácter y su tesón ha educado a sus hijos, superando las barreras que por ser mujer ha podido encontrar en su camino, no cejando nunca en su empeño hasta lograr consolidar su negocio. Ahora disfruta de un merecido retiro y ha pasado el testigo a su hijo. Se siente más que querida y reconocida en su entorno social y laboral, además ahora como “de tal palo tal astilla” su hija sigue sus pasos emprendiendo.



Ha trabajado 43 años para mejorar el turismo así que por todo eso y por mucho más María Hernández merece ser reconocida por todos los nijareños con el premio Turismo 2021.





Dª Isabel Granados García, PREMIO LABOR SOCIAL



Isabel nació en Málaga hace 91 años, viuda y madre de dos hijos es vecina de Las Negras, ya que al quedar huérfana de padre con 7 años regresan al pueblo de su madre, Las Negras. Con sólo 13 años se traslada al colegio de huérfanos de Valdemoro y allí estudia 4 años. A los 18 regresa a casa junto a su familia. Ha sido bordadora y costurera y aunque residía en Almería junto a su marido e hijos nunca se desligó de su pueblo donde construyen una vivienda familiar. Es precisamente en su pueblo donde ha elegido vivir, a pesar de recorrer mundo. Ha participado activamente en la transformación de Las Negras. Ella misma recuerda como con la ayuda de Joaquín, cuando aún no había suministro de agua en las casas, movilizó a la población y recogido firmas para conseguir que esto fuese posible. Ella, mejor que nadie, ha visto como el pueblo ha ido progresando y disponiendo de una serie de recursos que ella ha apoyado de manera firme. No podemos olvidar que Isabel tuvo un papel relevante para conseguir abrir el club de la Tercera Edad en Las Negras, que antes estaba ubicado en el cuartel de carabineros, lugar al que le unía un vínculo especial por haber sido uno de los puntos donde su padre y su abuelo prestaron servicio.



Isabel, incansable, sigue activa e implicada en todas las actividades culturales de su pueblo.



Dª Encarna Morales García PREMIO CULTURA 2021



Nació en Madrid en 1963 y se crió en Almería. Cursa estudios de Arte en las escuelas de Almería y Granada dedicándose después a la Empresa pero sin dejar nunca de lado la pintura, retomando definitivamente esta actividad al trasladar su taller a Rodalquilar, donde vive de forma ininterrumpida desde hace casi 30 años .



En todo este tiempo ha desarrollado la pintura y otras disciplinas artísticas, realizando exposiciones y a la vez asumiendo la dirección y comisariado de colectivas como Arte Parque y en la Actualidad Rodalquilarte, que entra en su sexto año consecutivo.



Tierra de Arte y Cultura, la Comarca de Nijar es conocida por Artistas , Escritores y Músicos que tienen sus estudios y talleres repartidos por las pedanías costeras y de interior, donde es conocido como uno de los lugares del mundo ideales para la creación, dado su singular entorno.



Uniendo fuerzas cada año, dan lugar a la mayor exposición a cielo abierto con más de 70 obras vinculadas al Parque Natural, comisariadas por Encarna Morales, Rodalquilarte. Esta exposición es reconocida por la prensa nacional e internacional como única en su género, siendo visitado por miles de personas al año.



Dª Ana Acosta Rodríguez PREMIO AGRICULTURA 2021



Ana es natural de Granada, pero con 18 años se trasladó a Almería para estudiar, terminando el grado superior en Administración y Comercialización, lo que compatibilizó con el trabajo para poder costearse dicha formación. Trabajó durante 5 años como contable en una empresa y tras conocer a su pareja, en 1996, decidieron comprar una superficie y construir sus invernaderos. Así, ambos se instruyeron en agricultura ecológica y buscaron mercado para sus productos, desarrollando su comercialización. En Níjar fueron de los primeros en apostar por el ecológico.



En Agro Organics cuentan con muchos clientes, por ello han realizado una selección y ya no trabajan con grandes plataformas, tampoco utilizan plástico en el embalaje. Todo lo que hacen en granel para mayoristas de países como Alemania, Dinamarca o Reino Unido.



Dª María Pérez Acosta- PREMIO DEPORTE 2021



Nacida en el año 2000 comenzó a jugar al fútbol con su hermano siendo muy pequeña. Sabe lo que es luchar por su pasión y contra la desigualdad. Cuando tenía 8 años era la única chica sobre el campo y siempre le decían que este deporte no era de chicas y escuchaba comentarios de que este deporte era de chicos a lo que ella se opuso porque era su pasión. Esta actividad deportiva la compaginó con la danza ya que su familia pensaba que estaría en un ambiente más apropiado para su género, sin entender que el deporte no es cuestión de eso. Con el tiempo comprendieron que el fútbol sala era su pasión y hoy está orgullosa del esfuerzo que se ha hecho para conseguir un hueco no sólo en el deporte, también en la sociedad.



Fue creciendo, acompañada por su entrenador y hermano, Juan Pablo. A los 12 años comenzó a jugar en el Comarca de Níjar, en categoría Alevín, en campeonatos de España. Al llegar a la categoría juvenil fue campeona de España con el Comarca y en esos dos años estuvo con la selección andaluza. Durante la última temporada en este equipo debutó en Segunda División Nacional.



Al finalizar el bachiller y trasladarse a Murcia para estudiar derecho la llamaron de varios equipos, pero se decantó por Roldán, un conocido equipo murciano. Con ellos ha sido campeona de liga de Segunda División Nacional y ha debutado en Primera. Actualmente juega en el Juventud D´Elx y luchar por el ascenso a Primera División.





Dª Magdalena López Roldán- RECONOCIMIENTO ESPECIAL ÁMBITO SANITARIO 2021



Magdalena nació en un pueblo de Sevilla en 1962 y con sólo 6 años sus hermanos, su madre y ella se fueron a Alemania donde ya estaba su padre que había emigrado años antes. En este país estudió y comenzó a ejercer su profesión de enfermera lo que hizo durante 12 años, primero como enfermera asistencial y después como Jefa de planta del servicio de Urología. Allí se casó y tuvo dos hijas.



Habitualmente venían de vacaciones a Níjar y con los años decidieron asentarse aquí, hacer de esta tierra su hogar.



En España se incorporó al Servicio Andaluz de Salud e hizo sustituciones en los centros de salud de Campohermoso y Níjar. Las dificultades para compatibilizar el trabajo y sus hijas hizo que cambiara a otro que le permitiera esa conciliación. Así comenzó a trabajar en la Residencia San Rafael, lugar en el que ha ejercido diversas funciones. Ha sido enfermera asistencial, Enfermera jefa y formadora de personal sociosanitario en varias convocatorias de formación para el empleo y desde 2016 es la directora del centro.