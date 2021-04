Níjar presenta 10 rutas ciclistas de mar y montaña descargables por QR

martes 27 de abril de 2021 , 13:07h

Ya se han colocado 17 placas en diversos puntos con información en los diferentes recorridos







El municipio de Níjar sigue sumando en materia turística y ahora lo hace convirtiéndose en “Destino amigable con las bicis” en virtud de su adhesión al proyecto Cycling Friendly que han presentado la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, y la concejala de Turismo, Tonibel Sánchez. El primer paso ha sido la generación de 10 rutas entre mar y montaña que atraviesan la comarca de Norte a Sur y de Este a Oeste.



Con esta iniciativa el Ayuntamiento trata de poner las cosas más fáciles a los ciclistas que diariamente, y especialmente los fines de semana, recorren Níjar para practicar esta actividad física en un entorno en el que pueden encontrar pequeños puertos de montaña y senderos de un alto valor paisajístico. Para facilitar la práctica de este deporte a todos los niveles, han sido diseñadas diez rutas que son descargables mediante un código QR y que los aficionados pueden consultar fácilmente en sus móviles. En cada uno de estos soportes documentales digitalizados, los usuarios encuentran las características exactas de los distintos recorridos, además de otra información adicional que irá en aumento conforme avance la implementación del proyecto.



La primera edil nijareña ha querido destacar que no se trata de una iniciativa aislada, sino de una pieza más de ese plan de recuperación post Covid que el Ayuntamiento lleva a cabo no sólo con inversión en obra pública, sino en servicios y proyectos que como el Cycling Friendly, complementan la oferta turística y de ocio. “Níjar cuenta con un plan estratégico para el turismo en la comarca adaptado a los 17 principios de desarrollo sostenible de la ONU, lo que da una idea muy concreta del modelo de crecimiento al que nos dirigimos en este sector. Recientemente quince empresas y servicios turísticos del municipio han sido distinguidas con el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), y en breve contaremos con el carril bici que une Campohermoso con San Isidro, porque no sólo apostamos por ser amigos de la bici como parte de nuestro adn como destino turístico, sino que también es una apuesta para el día a día en una comarca que, no lo olvidemos, concentramos el mayor número de hectáreas de agricultura ecológica y de Parque Natural de toda la provincia de Almería”, explica Experanza Pérez, alcaldesa de la localidad.



Así, desde el Ayuntamiento se han colocado 17 placas en diversos puntos del municipio en las que gracias a un código QR los aficionados pueden descargarse fácilmente el mapa de las diez rutas nijareñas. A su vez cada una de ellas tiene el itinerario correspondiente.



De esta manera, Níjar ofrece una herramienta más a los establecimientos que estén interesados en sumarse a dicha iniciativa en la que se ofrece una extensa red de servicios que van desde alojamientos hasta talleres, pasando por espacios de avituallamiento, servicios de transfer, fisioterapia o empresas de rutas. Los establecimientos que se unan ofrecerán unos servicios mínimos como aparca-bicis, espacios seguros de guardería, colgadores, set de herramientas y todo aquel servicio básico que permitan atender una avería de los ciclistas.



El Ayuntamiento de Níjar destaca que este proyecto se extiende por varios países europeos y está muy asentado en otros destinos turísticos nacionales de referencia.