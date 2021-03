Níjar presenta un modelo turístico basado en el desarrollo sostenible de la ONU

viernes 05 de marzo de 2021 , 19:19h

La Consejería de Turismo apoya la iniciativa con la presencia del delegado provincial y altos cargos de administración autonómica









El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar ha presentado hoy a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía el nuevo modelo territorial y plan estratégico adaptado a los 17 principios de desarrollo sostenible de la ONU. Se trata de un trabajo de consultoría llevado a cabo en el último año, antes incluso de que se anunciasen los objetivos de programas europeos como Next Generation, y en el se que establecen los principios de desarrollo de un nuevo arquetipo turístico que se convierte en dinamizador de sinergias con los deferentes sectores productivos e, incluso, como parte de la solución de algunos problemas estructurales ocasionados por el rápido crecimiento económico de la comarca.



El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, acompañada de la concejala de Turismo, Tonibel Sánchez, que han recibido en el salón de plenos del consistorio al Delegado Provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente García Egea, al Secretario General para el Turismo de la administración autonómica, Manuel Pablo Muñoz, y a Antonio Jesús Reina, Jefe del Departamento de Creación de Producto y Consultoría de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Junto a ellos se ha contado con la participación del sector turístico, representado por el presidente de Asemparna e impulsor de esta iniciativa, Francisco Jesús García.



“La anticipación con la que el sector turístico de Níjar advirtió la necesidad de un cambio de modelo que no sólo hablase del sector en sí, sino de la oportunidad que supone unir sus objetivos, fortalezas y debilidades a las de otros sectores económicos de la comarca para generar una retroalimentación de sinergias, es una muestra no sólo de la fortaleza del turismo en Níjar, sino que muestra la capacidad del colectivo para visualizar una forma de crecer de manera sostenible y contando con todos”, explicó la alcaldesa, Esperanza Pérez Felices.



La presentación del proyecto de modelación del territorio se ha realizado de forma telemática por Tirso Maldonado y Jimmy Pons, consultores en transformación digital y generación de nuevos modelos de negocio, que han presentado una metodología de desarrollo integral se denomina Global ExO Ecosystem. El plan pivota sobre siete dimensiones: gestión, inteligencia, ecología, sostenibilidad, salud y propósito vital. Todo ello basado en la consecución de los 17 Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible de la ONU, cuyas dimensiones se desarrollan en ejes de actuación específicos, estrategias y acciones concretas que se han inventariado para alcanzar los objetivos del plan. Esperanza Pérez ha destacado que “en estos momentos tan difíciles para el sector es tiempo de tomar impulso y llevar a cabo iniciativas que mejoren globalmente nuestro territorio. Así, con este nuevo modelo de desarrollo se pretende dejar a un lado los métodos tradicionales, para tener en cuenta a todos los actores que intervienen en un territorio como es el municipio de Níjar”.