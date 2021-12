Capital Niños de la ONCE se suben a la Noria de #AlmeríaesNavidad sábado 18 de diciembre de 2021 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una treintena de niños y niñas ciegos, con resto visual o con discapacidad visua han disfrutado esta tarde la experiencia de subirse a la Noria de #AlmeríaEsNavidad, dentro de la fiesta que les ha organizado la ONCE, en colaboración del Ayuntamiento de Almería, a través de las Áreas de Cultura y de Igualdad. Con la ilusión de vivir la sensación de las alturas, y con sus familias abajo sin parar de hacerles fotos, “han participado de la animación navideña en igualdad de condiciones”, como afirma la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia. Luego han continuado esta jornada tan navideña con una merienda acompañada de churros. Una tarde muy especial para estos pequeños y sus familias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.