Llega el ‘Día D’ de la temporada para los cruzados

sábado 18 de diciembre de 2021 , 13:34h

Último del año, un esfuerzo final entre un desgaste inconmensurable que bien merece la pena realizar. La recompensa es dejar la tarea casi lista para cumplir los objetivos de toda la temporada. Si se suspende esta reválida, no será para nada definitivo, y quedarán varias opciones de aprobar el curso porque hay en el camino de los demás algunos duelos directos que favorecen, e incluso sería posible seguir dependiendo de si mismos. Esto último pasa por otro campo, por El Cantizal, donde este sábado Ingenieros Industriales recibe a Jaén Rugby, si bien a los cruzados no les interesan esas cuentas y piensan solo en un ‘Día D’, en su ‘desembarco’, que no gana la guerra, pero la deja muy decantada. Con el ánimo en todo lo alto recibe URA Playcar a CR Málaga – La Magdalena.

Espectacular choque de rugby andaluz, una victoria unionista podría poner un más ‘mullido’ colchón para afrontar los tres últimos compromisos a la vuelta de la Navidad, ya en un 2022 que se quiere hacer histórico. Terceros actualmente, tras la derrota ‘constructiva’ en Pozuelo, que no sumó puntos pero sí confianza, los cruzados se alían con el calendario después de que ya han jugado tres de los cuatro partidos con sus adversarios por quedar entre los tres primeros. Muy extraño sería que pudiese meterse alguno más, pero esto es rugby y nunca se sabe. Cuando menos, si se logra el triunfo bastará con sacar adelante muchos menos puntos en los tres encuentros finales de la primera fase, en casa contra Marbella y CAR Coanda y entre medias en Madrid contra Arquitectura.

El 23 de enero habrá quedado todo visto para sentencia, así que resta un mes, quedan cuatro duelos, solo eso, para poder fijar más ‘días D’ a partir de febrero y hasta donde se pueda llegar, ojalá que hasta la cumbre. Si Industriales gana a Jaén, Unión Rugby Almería Playcar seguirá tercero pase lo que pase frente a CR Málaga – La Magdalena. Si logra vencer al XV malagueño, se pondrá todo de cara para la clasificación a la fase de ascenso, que estaría prácticamente ya lograda de modo virtual. Si se cae ante los vecinos de la Costa del Sol, no va a quedar margen de error en los tres últimos compromisos ligueros… salvo por la cuestión de que la próxima jornada se verían las caras malacitanos y jienenses, algo que ayuda a abrir otras cuentas almerienses a las que no se quiere mirar.

En todo caso, sería dependiendo de si mismos todavía, condición ventajosa a la que no se quiere renunciar. De hecho, podría ser el peor escenario posible y el modo en el que llegaría sería con victoria de Jaén en El Cantizal y con caída cruzada en el Juan Rojas. Dependiendo de sendos marcadores, el mango de la sartén pasaría los jienenses. Hay, por último, una tercera vía, y es victoria de URA Playcar y victoria de Jaén, lo que podría situar a los cruzados segundos, ya que están a tres puntos de Industriales, dependiendo de si mismos, claro, y ante una recta final de infarto entre los tres por hacerse con dos puestos. Está claro, además, que Málaga tiene su último cartucho en Almería, y es algo muy a tener en cuenta, ya que con esa motivación saldrán al verde este domingo.

Hernán Quirelli ‘Falu’ ha introducido esta cita de un modo muy parecido a como lo hizo frente a Pozuelo una semana antes, “partido muy importante contra un adversario que tiene los mismos objetivos que nosotros, meterse entre los tres primeros, así que esto es una final para nosotros”. Dicho esto, sitúa la atención en lo positivo de si se gana, “quedaríamos en una muy buena posición de cara a ese objetivo que buscamos”. El plantel cruzado sabe de la trascendencia del encuentro, así como “que es un rival que juega muy bien al rugby”. Por ello no deja que los último resultados de Málaga oculten la realidad: “No le han salido, pero tiene muchas posibilidades y le puede ganar a cualquiera”.

El técnico hispano-argentino confiesa que “se ha estado viendo la manera de llegar en las mejores condiciones posibles después de disputar un partido muy duro en Madrid la semana pasada, así que se ha hecho todo lo necesario para preparar este choque frente a un rival al que conocemos y que nos conoce”, de modo textual, “y que se lo tomará igual que nosotros, como una final, porque si pierden quedarían muy lejos de optar a la ascenso”. El contexto es el de “una final para ambos, no se mira más allá de este día”, y en ese sentido desea “que venga mucha gente a animarnos porque es un partido muy importante, que de ganarlo nos pondría muy cerca de esa clasificación para jugar por el ascenso”.

El árbitro será Jorge Sáez, que debutó el curso pasado en esta categoría y que en el Grupo C tan solo pitó un Extremadura – Mairena, con resultado de 31-5, y que esta temporada todavía no ha dirigido ningún encuentro en este grupo. Va a dar comienzo a las 12.30 horas y el club, ante la trascendencia que tiene esta cita, hace un llamamiento a la afición para empujar al XV de ‘Falu’ llenando con responsabilidad la grada del Juan Rojas. No en vano, esta jornada ha quedado aplazado el primer partido de la temporada por COVID, el Arquitectura – Liceo, con el deseo de todos de que será el último también y el virus no avance.

COMPETICIÓN División de Honor B – Grupo C (primera fase) JORNADA 8 PARTIDO Unión Rugby Almería Playcar – CR Málaga La Magdalena HORA 12.30 DÍA Domingo, 19 de diciembre de 2021 LUGAR Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ÁRBITRO Jorge Sáez