Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar NNGG de Almería celebra su X Congreso Provincial que elegirá a Diego Martínez sábado 06 de mayo de 2023 , 08:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El lema que han elegido es ‘ALMERÍA VALIENTE’, “palabras que definen lo que es la organización juvenil del Partido Popular” Nuevas Generaciones del Partido Popular de Almería celebra este fin de semana en el hotel Playadulce de Roquetas de Mar su X Congreso Provincial en el que se elegirá al nuevo equipo de hombres y mujeres que dirigirán esta organización juvenil de cara a los próximos cuatros años en un proyecto que lidera Diego Martínez. Una candidatura que se ha marcado como principal objetivo trabajar e impulsar propuestas encaminadas a favorecer los intereses de los jóvenes de los 103 municipios de la provincia. El pistolezo de salida de este congreso se ha iniciado con la constitución del mismo para continuar con la intervención del presidente del Comité Organizador, Luis Carrué, quien se ha referido al lema elegido para este congreso, ‘ALMERÍA VALIENTE’, “dos palabras que definen a la perfección lo que es NNGG: personas sin complejos y dispuestas a trabajar por sus pueblos y ciudades”. Carrué ha reivindicado el espacio de los jóvenes populares y ha explicado que, por desgracia, en numerosas ocasiones, son “la diana de muchas personas en cuanto hablas libremente de que eres del PP. Insultos, amenazas, y a veces te sientes en soledad, pero siempre encuentras a algún compañero que te presta su mano para poder seguir caminando en esta aventura”. Asimismo, ha elogiado “la gran cantidad de concejales, alcaldes y candidatos jóvenes en nuestra provincia”. “Sois un ejemplo para todos nosotros”, ha dicho. Tras la intervención de Carrué se ha expuesto el informe de la Junta Directiva saliente en la que se ha dado cuenta de la gestión que se han llevado a cabo en los últimos cuatro años, así como, las propuestas planteadas por esta organización juvenil en aras a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. A continuación, se ha celebrado la primera mesa redonda bajo el título “Los gobiernos del PP: garantía para los jóvenes”. En este coloquio, moderado por Amalia López Yélamos, concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, han intervenido José Antonio García, Almudena Morales, Domingo Trabalón y Francisco García. Además, la primera sesión de este Congreso Provincial ha contado con la participación del presidente de AJE, José González y de Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Los responsables de estas organizaciones han tenido la oportunidad de abordar la situación actual de los jóvenes, así como las oportunidades de futuro en ámbitos tan importantes como el emprendimiento o el sector agrícola. Adoración Blanque ha destacado durante su intervención la importancia que tienen los jóvenes en la agricultura y la ganadería, la necesidad de promover el relevo generacional y lo que pueden aportar al sector con el manejo de las nuevas tecnologías. Por su parte, el representante de AJE ha destacado que las Pymes, y especialmente las formadas por los jóvenes, son el motor de la economía y el futuro de la sociedad. “Sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay vida”, ha señalado. Elección y Presentación Candidatura El X Congreso de Nuevas Generaciones continuará mañana sábado con la intervención de distintos responsables y dirigentes del Partido Popular de Almería. La primera de ellas correrá a cargo del presidente de Honor de esta formación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, al que le seguirá Ramón Fernández-Pacheco, secretario general del Partido Popular de Almería. A las diez de la mañana se llevará a cabo la apertura de la mesa del plazo de candidaturas para continuar con la celebración de una mesa redonda, moderada por Francisco García, que lleva por título “Los jóvenes, protagonistas de los retos del futuro” en la que participarán, Aránzazu Martín Moya, Alfonso García Ramos y Maria Dolores Soriano. A esta jornada también asistirán la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y Carmen Crespo, coordinadora general del PP de Almería y consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Tras la proclamación de los candidatos y el desarrollo de las votaciones se proclamará al presidente electo y su intervención. La clausura de este congreso correrá a cargo de la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, el secretario general de Nuevas Generaciones, Carlos Angrisano y, por último, tomará la palabra el presidente del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Juan Manuel Gómez estará al frente de NNGG de Tíjola Javier A. García mantiene un encuentro con la futura dirección de NNGG Andalucía