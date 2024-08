"No al Dreambeach en El Toyo" interpone recurso contra acuerdo municipal

miércoles 31 de julio de 2024 , 16:21h

La Asociación "No al Dreambeach en El Toyo" ha presentado un recurso contra la decisión de la Junta de Gobierno Local que suspende el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el marco del macroevento musical Dreambeach 2024, previsto para los días 1 al 4 de agosto en El Toyo, Almería. La asociación considera que el acuerdo municipal no refleja adecuadamente la situación de ruido en el interior de las viviendas más cercanas al lugar de celebración del festival.

En su recurso, la Asociación argumenta que las viviendas de la Villa Mediterránea, ubicadas en zona de alta sensibilidad acústica ambiental, no están protegidas contra el ruido generado por el festival, ya que no se han realizado mediciones comparativas de ruido diurno y nocturno en el interior de estas viviendas. Además, la asociación sostiene que el acuerdo municipal no garantiza la limitación del nivel de emisión máxima de 105 decibelios, ya que los equipos de sonido empleados no permiten la instalación de limitadores-controladores.

La Asociación también destaca la importancia de la legislación en materia de ruido y la protección de la salud y el medio ambiente, y argumenta que se está incumpliendo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por ello, ha solicitado la nulidad del acto administrativo y la obligación de instalación de limitadores-controladores en los equipos de sonido, así como la paralización y rectificación del acuerdo hasta que se tenga en cuenta los niveles de ruido en el interior de las viviendas.

La Asociación se ha ofrecido a proporcionar viviendas donde alojar tecnología medidora de ruido si es necesario y ha reclamado una copia de los estudios acústicos realizados y de los limitadores-controladores tras la celebración del evento. Finalmente, ha recordado la disposición del colectivo vecinal a acudir a los tribunales de justicia tras el desarrollo del festival si no se adoptan todas las medidas que recoge su escrito.

La Asociación "No al Dreambeach en El Toyo" ha sido firme en su oposición al festival desde el principio, argumentando que el ruido generado por el evento puede perjudicar la calidad de vida de los vecinos y la salud de los residentes en la zona. Ahora, con este recurso, busca proteger los derechos de los vecinos y garantizar que se cumplan las normas de calidad acústica ambiental en la celebración del festival.