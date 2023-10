Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) No es como “No a la OTAN” Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 08 de octubre de 2023 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En los últimos días, hemos asistido a un intenso debate político sobre el papel de Felipe González como crítico de Pedro Sánchez. Desde algunos sectores socialistas se ha acusado al expresidente de ser el menos indicado para reprochar al actual líder del PSOE su falta de coherencia o sus mentiras sobre los pactos, la amnistía o el referéndum de autoderminación catalán, ya que él mismo protagonizó el primer gran engaño a la democracia y al electorado cuando llegó al poder con el lema "OTAN, de entrada NO" y luego cambió de opinión y convocó un referéndum en el que pidió el Sí. Sin embargo, esta comparación me parece injusta y sesgada. No pretendo defender a González ni a su gestión, pero creo que hay una diferencia sustancial entre lo que hizo él y lo que está haciendo Sánchez. Y esa diferencia es la siguiente: González cambió de opinión sobre la OTAN, pero no lo hizo porque necesitara siete votos para su investidura, ni tan siquiera para gobernar, porque tenía una apabullante mayoría absoluta, sino por razones de Estado y por convicción personal. Además, sometió su cambio de criterio al veredicto de las urnas, en un referéndum que no tenía por qué hacer y que ganó con un amplio margen. Lo de Sánchez, en cambio, es mentir. Mentir a sabiendas, con premeditación y alevosía. Mentir en campaña electoral, cuando negó cualquier posibilidad de pactar con Unidas Podemos, pero tardó cinco minutos en cerrar la coalición postelectoral. Ahora también lo que hace es mentir sobre la amnistía y el referéndum que le exigen los separatistas, porque se mostraba radicalmente contrario, y no es un convencimiento personal el que le lleva tener otro criterio, sino la necesidad de contar con sus votos para la investidura. A nadie se le ocurre pensar que si no fuera por esa situación, Sánchez seguiría sosteniendo el no a la amnistía y el no al referéndum. Esa es la gran diferencia con González. Y sí, también es cobardía lo de Sánchez. Cobardía para afrontar la realidad y asumir las consecuencias de sus decisiones. Cobardía para convocar un referéndum en toda España sobre la cuestión catalana, la amnistía y el referendum, porque sabe que no tiene argumentos para convencer a nadie y que perdería estrepitosamente. Por eso, no es como No a la OTAN. Es mucho peor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1127 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes