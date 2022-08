PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar No es la primera vez que el Bitcoin cae, pronto vendrá la recuperación Escucha la noticia Bitcoin desde el momento en que se creó causo gran incertidumbre entre la comunidad financiera: https://bit-indexai.co/ , debido a que es un activo que funciona sin la regulación o supervisión de una entidad financiera, es decir es completamente descentralizado, cuya emisión se genera gracias a los complejos cálculos matemáticos que realizan los mineros, logrando mantener la cadena de bloques actualizada. Han sido muchas las características peculiares que han demostrado y permitido el posicionamiento actual de las criptomonedas, considerándose incluso la herramienta financiera ideal para combatir la inflación que ataca a las economías del mundo. Mientras las entidades bancarias hacen uso del aumento en los tipos de intereses para combatir la inflación las criptomonedas estan sujetas al juicio que establece el mercado Puede que no sea el mejor escenario criptográfico, pero, ha demostrado fortaleza tras no caer a valores incluso que pudieran ser cercanos a su valor inicial. Historia del precio de bitcoin Analizando el desempeño de Bitcoin desde sus inicios podremos evaluar como el mercado con el paso del tiempo se ha fortalecido en capitalización de mercado, precio y confianza, este y más datos relevantes en Bitcoin-Prime trading system. Bitcoin se comenzó a comercializar en el año 2010 donde su precio fue establecido por un portal web conocido como Liberty Standard y era el equivalente a 0,008 dólar. Es importante destacar que el crecimiento de Bitcoin desde el momento en que se creó lo ha posicionada como el activo ubicado en el puesto número 8 según su capitalización de mercado. La cronología del precio de Bitcoin suele más interesante evaluarla desde la perspectiva en que han ocurrido los halvings, siendo este término la reducción a la mitad de la remuneración que perciben los mineros por la creación de un bitcoin. Hasta la fecha Bitcoin ha atravesado cuatro etapas de reducción y sus precios irían desde 1 dólar hasta su ultimo Máximo histórico de 60.000 dólares y actualmente atravesando una fase bajista que lo ha llevado a tocas los 19.000 dólares. Primera etapa de precio de 0 a USD 30 durante los años 2009 y 2011

Segunda etapa de precio de 30 a USD 250 desde mediados de 2011 y abril de 2013.

Tercera etapa de precio de 250 a USD 1.1100 valores que fluctuaron durante el 2013.

Cuarta etapa de precio de 1.100 a USD 19.600 desde el 2014 cerrando en el mes de diciembre de 2017.

Quinta etapa de precio 19.600 a USD 43.000 desde comienzos de 2018 hasta el mes de enero de este 2022. Los precios han variado significativamente pero de algo si podemos darnos cuenta es que constantemente está desarrollando un mejor valor de cierre que el último antes del halving. Pudiéramos estar cerca de tocar quizás unos 17.000 dólares como valor muy bajo y poder comenzar a desarrollar una tendencia al alza. Analogías que aumentan la confianza en Bitcoin La historia criptográfica ha demostrado que muchos son los factores que intervienen en la construcción de un mercado financiero alternativo, pero, que es principalmente impulsado por la confianza de los usuarios. En el momento en que se creó Bitcoin surgieron una serie de comparaciones del activo que hoy en día son bien interesantes y captan la atención de muchos cuando se encuentran en la búsqueda de lo que representa Bitcoin para poder comenzar a invertir. Una de las comparaciones es que Bitcoin es como el dinero en efectivo, aunque para los Bitcoiners pudiera ser mucho más efectivo ya que es digital y sus transacciones se pueden realizar de forma rápida y efectiva sin conocer a la contraparte. Bitcoin es el nuevo oro, pero, digital esta similitud surge en consecuencia que la pionera de las monedas digitales no se puede falsificar y aunque se divida en pequeñas partes seguirá siendo Bitcoin pero en su representación más mínima que es satoshi. Por otra parte suele ser considerado como un banco de tipo personal, puesto que los usuarios y propietarios de Bitcoin mantienen de forma personalizada sus registros y operaciones, descentralizado e independiente. ¿Subirá de nuevo bitcoin? Como hemos podido observar el desarrollo cronológico de Bitcoin podemos darnos cuenta que esta etapa bajista no es la primera en su historia, de lo que si podemos estar seguros es de que ha sido el más largo debido a la coyuntura social y económica actual. Es posible que el cripto invierno este cerca de su final y es el momento idóneo para invertir y evitar que se susciten pérdidas que pudieran ser utilizadas para otras inversiones. Conclusión Definitivamente estamos frente a cambios financieros y económicos drásticos que estan dando paso a nuevas etapas financieras y por supuesto nuevos conceptos que impulsaran las negociaciones descentralizadas y las operaciones financieras que pueden llegar a generar tasas de retorno bastante interesantes sin importar el tipo de inversionista que sea. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

