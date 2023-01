Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

No hay dónde impartir cursos de formación en Almería

lunes 09 de enero de 2023 , 13:47h

Preocupación de la Asociación Provincial de Academias Privadas de Formación de Almería, Cecap Almería, organización más representativa del sector de la formación privada en Almería y provincia, por la situación en la que se ha desarrollado la actividad formativa durante el 2022.

Las diferentes líneas de actuación relacionadas con la formación en Andalucía están en su peor momento de las últimas décadas. La desesperación del sector de la formación en Almería es total cuando se ve y escucha en los medios de comunicación que hay fondos para la formación y la realidad son las aulas vacías y el alumnado demandando formación inexistente para acceder al mercado laboral.

Hay un número importante de licitaciones en plazo de presentación que, a fecha de hoy, un año después, no han comenzado. En diciembre del pasado año, los centros de formacion presentaban sus ofertas y renunciaban a otros proyectos para optar a ejecutar esta formación, han destinado recursos y depositados avales desde antes de verano de 2022 sin noticias de cuando se iniciará la formación. La respuesta de la Administración es que las licitaciones públicas son procedimientos largos, contradictorio si se compara con otros muchos organismos públicos que licitan formación sin tanta demora en los plazos, sin tantas trabas administrativas y sin que el centro tenga que realizar bajadas económicas tan drásticas que suponen que muchos lotes se están quedando desiertos.

De todas las quejas que el sector ha transmitido a la Consejería de Empleo destaca la falta de centros disponibles para impartir cursos en estas condiciones tan abusivas de las que se concluye que el modelo de formacion a través de estas licitaciones, tal y como se están trabajando en Andalucía, tampoco funciona.

No hay cursos, ni alumnado y, por tanto, los estudios realizados de necesidades formativas, tras más de un año desde su publicación, no tienen validez ni aportan datos de interés. Esta misma Consejería, en el 2019, consolaba al sector argumentando que el cambio de subvención a licitación había sido duro pero que ya habían arrancado y que era cuestión de ritmo. Sin embargo, cuatro años después, el sector sufre que ese ritmo sea lento y esté a un paso de pararse por completo.

Si se analiza la situación de las academias que forman a alumnos y alumnas en oposiciones o en refuerzo escolar, esta no mejora. La administración pública, tanto en el ámbito del consumo, de la inspección de trabajo, o de la formación, no se preocupa por la economía sumergida que existe cuando personas ajenas al sector ejercen la actividad formativa sin ningún tipo de control, sin pago de impuestos, ni de locales, ni seguridad del alumnado con seguros de responsabilidad civil y accidentes. Esta práctica tan común y normalizada: una persona en su casa puede prestar servicios de docencia para formar en unas oposiciones o para dar clases particulares, sin ningún organismo que controle y vigile que esta práctica ilegal, obliga a centros a cerrar sus aulas porque no pueden competir con esta ausencia de obligaciones de los que no declaran su actividad.

Respecto a los requisitos que un centro de formación debe cumplir para poder impartir un certificado de profesionalidad, exigencias de infraestructura, material, espacio, docencia etc. desde el 2022, son obligaciones que no cumplen los Institutos de enseñanza secundarias a los que se les permite impartir estos certificados sin que tengan que cumplirlos. Esta ventaja discriminatoria, todavía sin argumentar por parte de la administración, es otro motivo que provoca descontento en el sector de la formacion quien no exige que no puedan impartir certificados de profesionalidad, solo que lo hagan bajo las mismas exigencias. Un mismo curso en un centro de formación lleva un seguimiento por parte de la Consejería de Empleo que no tiene en un Instituto, donde no se controla ni la asistencia, ni el material, ni la experiencia del docente, ni la existencia de un certificado de implantación de Sistema de calidad, etc. Desde el sector de la formación se reclama que puedan impartir formación (regulada a nivel estatal) en las mismas condiciones.

En los contratos de formacion y aprendizaje, ahora llamados Contratos de formación en alternancia con el empleo, además de la falta de conocimiento de realidad empresarial en Andalucía por parte de la administración, el sector de la formacion exige que se publique el desarrollo de la norma, esperada desde marzo del 2022. La inseguridad en la que se están llevando a cabo estos contratos no es positivo para los centros de formacion, ni las empresas, ni el alumnado. Por ello, el sector pide que la administración promueva y difunda esta modalidad de contrato ventajoso para la empresa y para la inserción real del alumnado en el mercado laboral.

Siendo Andalucía de las CCAA con más partida económica para invertir en formación, no se entiende cómo la situación en esta comunidad, difiere del resto de comunidades en las que hay tanta formación programada, pendiente de ejecutar. Mientras fuera de Andalucía, los esfuerzos de los centros de formación se concentran en la búsqueda de alumnado para llenar las aulas, aquí el sector no tiene cursos previstos para llenar sus centros.

Cecap Almería

Cecap Almería (Asociación Provincial de Academias Privadas de Formación de Almería) representa al sector de la formación privada en Almería y provincia, y entre sus objetivos destaca velar por los intereses de sus centros asociados y ser correa de transmisión entre ellos y los representantes institucionales.

Las empresas de formación son una pieza clave y una herramienta básica en la ayuda a la consecución del empleo, en un mercado como el actual en el que la formación ocupacional y continua es fundamental para la competitividad de las empresas de todos los sectores.

Para Cecap Almería, la cualificación de las empresas es un elemento esencial de la productividad que condiciona su capacidad de innovación y la aportación de valor añadido en cualquier proceso. Por ello en mercados cada vez más globales y abiertos, las nuevas soluciones formativas son un elemento crítico para la competitividad laboral.

Cecap Almería como patronal de las empresas de formación es miembro de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL); pertenece a CECAP ANDALUCÍA, Federación de Asociaciones de Empresas de formación provinciales, integrada en la Confederación Nacional de Empresas de Formación que a su vez pertenece a CEOE, como miembro titular en la mesa de Empleo y Formación estatal. Además de ello, CECAP ANDALUCÍA dirige la Comisión de Empleo y Formación de la Confederación de Empresas de Andalucía(CEA).