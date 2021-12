Noelia Pérez y Rafael Gómez Heredia presentan sus publicaciones en la Biblioteca Central

miércoles 01 de diciembre de 2021 , 15:39h

La Biblioteca Central José María Artero se ha convertido en un emplazamiento predilecto para que los autores presenten sus nuevas publicaciones. Tal es así que en apenas cuatro semanas hasta seis libros serán compartidos en un encuentro abierto al público hasta completar aforo, como ha sucedido los últimos días con ‘Creencias peligrosas’, de Noelia Pérez, y con ‘Camino de la tarde a la madrugada’, de Rafael Gómez Heredia. Todo ello con la colaboración de la cesión del espacio municipal por parte del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Noelia Pérez presentó hace unos días ‘Creencias Peligrosas’, una novela que se adentra en el espinoso mundo de las sectas, “con capítulos abiertos como si fueran un puzle, cuyas piezas se unen al final de la historia”. Para poder escribir el libro, se documentó sobre las sectas, e incluso contactó con casos reales. La novela “ha surgido como una necesidad de escribir sobre este mundo. Es un thriller psicológico y de intriga, con 60 capítulos y cuatro partes bien diferenciadas a lo largo de la historia”. La escritura comenzó su andadura literaria con cuentos para sus alumnos como recurso didáctico y de ahí continuó creciendo y ésta es su segunda novela.

En la tarde de ayer, Rafael Gómez Heredia presentó su nuevo libro de poemas, titulado ‘Camino de la tarde a la madrugada’ en una cita que, además, contó con música en directo y la voz del cantaor almeriense Edu García. Precisamente, hoy el autor ha hecho entrega de un ejemplar al concejal de Cultura, Diego Cruz, que ha elogiado su sensibilidad poética.

El autor, que se confesó cercano a Lorca “y a Salvador Dalí, no en lo artístico sino en su manera de expresar el arte”, se define como “poeta de verdades” y a ‘Camino de la tarde a la madrugada’ como “una expresión artística. El arte es una extensión del sentimiento, el sentimiento es una conexión del alma y el espíritu. No se puede sentir sin amar, no se puede amar sin ser espiritual. Porque el amor es como la música y la escritura, un pilar y baluarte de la verdad, del mismo Dios. Es por eso que el artista sin más tiene que amar, transformando ese amor en humildad. Porque sin ese amor, nunca sería artista y jamás podrá transmitir…”.

Rafael Gómez Heredia, Rafalín, nace en Villajoyosa, un pueblo de Alicante, aunque con apenas unos meses, sus padres se trasladan a Almería porque de allí es donde procede toda la familia paterna. Rafael Gómez Heredia proviene de una larga familia de tratantes y artistas, conocidos como Los Jerraos, gitanos pioneros en la época del spaghetti western en Almería, donde trabajaban como enlaces entre productoras a la hora de contratar casting, attrezzo, caballistas y especialistas en la época dorada del cine de Almería.

Mañana, dos autores

Mañana, jueves, 2 de diciembre será el turno de los libros ‘Los mejores años’ y ‘Pizarra rota’ de Manuel Hempe y Adrián Martín del Pino, respectivamente, en este caso a las 17.30 horas, de nuevo con entrada libre hasta completar aforo.

Además, en este mismo mes de diciembre también habrá nuevas citas el martes, 14 de diciembre, con María José González López que presentará su publicación ‘Lazos de lana’; mientras que la última del año será el jueves, 23 de diciembre, con ‘En paradero desconocido’ de Francisco Villegas Rodríguez.

Información de cara al puente de diciembre

Desde la red de bibliotecas, anuncian que los días 7 y 9 de diciembre no se abrirán al público las bibliotecas sucursales El Alquián y Los Ángeles, respectivamente.