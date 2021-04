Noemí Cruz exige al consejero Imbroda que mantenga el transporte escolar hasta el CEIP Torremar

jueves 22 de abril de 2021

La parlamentaria socialista pide “sensibilidad, empatía, coherencia y eficiencia en el servicio” para evitar perjudicar a las familias







La parlamentaria autonómica por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha exigido esta mañana en la Comisión de Educación al consejero Imbroda que mantenga el transporte público escolar para los niños y niñas que acuden a dar clases al CEIP Torremar de Retamar. Según ha explicado, el Gobierno andaluz de las derechas ha tomado la “decisión política” de acabar con este servicio que venía trasladando a los escolares hasta de este colegio, situado en Retamar. La diputada socialista ha pedido, sin éxito, al consejero que reconsidere su postura y que mantenga en funcionamiento este servicio que puso en marcha el anterior gobierno socialista y que históricamente se ha venido prestando.



Además, se da el “rocambolesco” hecho de que tras decidir que dicho servicio sólo se utilice por quienes ya lo hacían anteriormente y no admitir nuevas plazas, muchas familias se ven con “un hijo o hija dentro y otro fuera del transporte”, al ser nuevo alumnado y, para colmo, indica Cruz Martínez, “ven cómo pasa con plazas vacías que podían ser utilizadas por los estudiantes que tienen que usar su vehículo familiar u otro medio de transporte”.



“La administración debe ser eficiente en el uso de los recursos” ha defendido la diputada andaluza socialista quien ha pedido, además, “sensibilidad y empatía” al consejero con quienes “están sufriendo esta decisión”. Asegura que mantener el servicio tal cual estaba “no supone un euro más de inversión” a la administración dado que existen “plazas vacantes”. Cruz Martínez ha puesto voz a las familias almerienses que “han pedido reunirse con su delegado en Almería y no les ha recibido” y que “tan sólo obtuvieron como respuesta que podían subir al segundo hermano o hermana” algo que “ocurrió sólo el primer día de colegio, y ya luego nunca más”.



La parlamentaria socialista considera que el consejero de Educación “debe dar la cara ante las familias” y debe “responder” a los numerosos escritos presentados por las familias. “Ningún responsable político de la Junta les da respuesta, no se quieren reunir con ellos para abordar el tema, lo que da buena muestra de la insensibilidad por los problemas de los almerienses”, ha lamentado Cruz Martínez.