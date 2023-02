Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Habrá 32 nuevos nichos en el cementerio de La Cañada viernes 03 de febrero de 2023 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, afirma que con ello se vendrá a garantizar la prestación de este servicio al barrio a la par que se trabaja en la ampliación de sus instalaciones La concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, ha anunciado hoy la construcción de 32 nuevos nichos en el cementerio de La Cañada en este primer semestre, aprobado el proyecto por el Ayuntamiento de Almería y Sanidad. Complementariamente a esta actuación, programada como parte de la nueva concesión de cementerios, el Ayuntamiento de Almería trabaja ya “en una ampliación del camposanto con la disposición de los terrenos necesarios, anexos al actual cementerio, parcela de titularidad municipal, de unos 7.700 m² de superficie, actualmente calificada como suelo rústico de protección agrícola, susceptible de autorización”. Sánchez, en el debate de la moción presentada por el Partido Socialista, solicitando la ampliación del cementerio de La Cañada, dotación de nichos en el de Cabo de Gata y mejoras en la pavimentación del cementerio de Cuevas de los Medina, ha defendido la atención que el Ayuntamiento de Almería viene prestando a los diferentes cementerios municipales así como las mejoras que, a través del nuevo contrato de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio, se van a realizar en los próximos años, además de ser este un servicio que no comporta gasto al Consistorio y sí el pago de un canon de explotación anual del 12%, por parte de la concesioanria, de todos los ingresos generados por la gestión y explotación del servicio”. La responsable del Área que Servicios Municipales ha negado que exista “colapso alguno en este cementerio”, en referencia al de La Cañada, que cuenta actualmente con 1.600 unidades de enterramiento, 110 de los cuáles están desocupados, adquiridos prenecesidad, y donde “la reagrupación de familiares en un mismo nicho cuando así se ha requerido se ha atendido”. “En las circunstancias actuales, nos garantizamos como mínimo entre 2 y 3 años disponer de unidades de enterramiento suficientes que den cobertura a esta barriada, tiempo que vamos a seguir empleando en el compromiso de abordar la ampliación del cementerio, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria”. Se ha referido también Sánchez a la situación del cementerio de Cabo de Gata, recordando que “se han iniciado los tramites oportunos para la construcción de nichos y columbarios en el propio cementerio que darán cobertura y garantizarán las necesidades en este sentido que se puedan generar en el barrio”. Por último, y respecto al cementerio de Cuevas de los Medina, la edil popular ha explicado que “en su caso se trata de un cementerio que cuenta con edificaciones muy antiguas, antigüedad por lo que hay que sopesar la viabilidad de llevar a cabo el rebaje del perímetro de las mismas”, como requiere el grupo socialista en su moción. “No podemos actuar sin tener una mínima garantía de que estas edificaciones no se derrumben, por lo que se han recabado los informes pertinentes que, técnicamente, permitan esa actuación”, ha subrayado Sánchez, incluyendo esta cuestión como adenda a la moción socialista que, finalmente, ha sido aprobada por unanimidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

